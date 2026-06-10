الأربعاء 10 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الذكاء الاصطناعي

المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي
10 يونيو 2026 20:01

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدونة قواعد سلوك لتصنيف ووضع علامات على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل دخول التزامات الشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.
وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين: "للأوروبيين الحق في معرفة ما إذا كان ما يشاهدونه أو يسمعونه أو يقرؤونه قد تم إنشاؤه أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما يكون لهذا المحتوى تأثير على النقاش العام"، مضيفةً أن "الشفافية هي الوسيلة التي نحمي بها الثقة".
وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي، سيتعين تصنيف المحتوى المزيف العميق والنصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عندما تتعلق بقضايا ذات اهتمام عام.
كما سيتعين إبلاغ المستخدمين عندما يتفاعلون مع نظام ذكاء اصطناعي، مثل روبوتات الدردشة، وفقاً لما أوضحته المفوضية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القواعد اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل.

أخبار ذات صلة
حكومة الإمارات تعقد ورشة حول تطبيق الذكاء الاصطناعي المساعد بمشاركة أكثر من 50 وزارة وجهة اتحادية
الإمارات تتصدر تبني الذكاء الاصطناعي في التسوّق الرقمي
المصدر: د ب أ
المحتوى الرقمي
الاتحاد الأوروبي
المفوضية الأوروبية
الذكاء الاصطناعي
أوروبا
آخر الأخبار
"الوزاري الخليجي" يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن
الأخبار العالمية
"الوزاري الخليجي" يدين بشدة الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على البحرين والكويت والأردن
اليوم 21:01
دونالد ترامب
الأخبار العالمية
ترامب: سنهاجم إيران بقوة إذا تعذر التوصل لاتفاق
اليوم 20:29
«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها الموسمية إلى 5 وجهات
اقتصاد
«الاتحاد للطيران» تستأنف رحلاتها الموسمية إلى 5 وجهات وتطلق خطوطاً جديدة
اليوم 20:10
المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي
اليوم 20:01
الجيش الفرنسي يعلن مقتل أحد جنوده بإطلاق نار "عرضي" في لبنان
الأخبار العالمية
الجيش الفرنسي يعلن مقتل أحد جنوده بإطلاق نار "عرضي" في لبنان
اليوم 19:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©