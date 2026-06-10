المفوضية الأوروبية تنشر قواعد تصنيف المحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي

نشرت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، مدونة قواعد سلوك لتصنيف ووضع علامات على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وذلك قبل دخول التزامات الشفافية بموجب قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي حيز التنفيذ.

وقالت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، هينا فيركونين: "للأوروبيين الحق في معرفة ما إذا كان ما يشاهدونه أو يسمعونه أو يقرؤونه قد تم إنشاؤه أو تعديله بواسطة الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما يكون لهذا المحتوى تأثير على النقاش العام"، مضيفةً أن "الشفافية هي الوسيلة التي نحمي بها الثقة".

وبموجب قانون الذكاء الاصطناعي، سيتعين تصنيف المحتوى المزيف العميق والنصوص التي تم إنشاؤها بالذكاء الاصطناعي عندما تتعلق بقضايا ذات اهتمام عام.

كما سيتعين إبلاغ المستخدمين عندما يتفاعلون مع نظام ذكاء اصطناعي، مثل روبوتات الدردشة، وفقاً لما أوضحته المفوضية.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق هذه القواعد اعتباراً من الثاني من أغسطس المقبل.