محمد المرزوقي: «عالمية أبوظبي» ماركة مسجلة في أجندة الأحداث الرياضية

أبوظبي (الاتحاد)

أكد محمد حسين المرزوقي مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في اتحاد الجو جيتسو مدير بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، أن مشهد الأيام الأولى من النسخة الخامسة عشرة من البطولة، يعكس أهمية الحدث ومكانته العالمية، لا سيما على صعيد المشاركة التي وصلت إلى 7 آلاف لاعب ولاعبة، فضلاً على حجم التوافد الكبير من ذوي المشاركين.

وقال: أصبحت «عالمية أبوظبي» للجو جيتسو ماركة مسجلة في أجندة الأحداث الرياضية الكبرى ليس على مستوى اللعبة فقط ولكن على مستوى مختلف الأحداث العالمية الرياضية الكبرى، وأضاف: يكفي المشهد الرائع الذي نجده في مختلف أرجاء الحدث، لا سيما في الحي الرياضي الذي يشهد ازدحاماً كبيراً في كل يوم منذ بداية المنافسات وحتى نهايتها، مشيراً إلى أن البطولة أصبحت ملتقى عائلياً ممتعاً لجميع أفراد العائلة سواء على المستوى الرياضي أو المستوى الاجتماعي والترفيهي، فهناك العديد من الفعاليات التي تتواجد في الحي الرياضي ويستمتع بها الزوار بشكل متواصل.

وشدد على أن الجميع يستمتع بكل المرافق الخاصة بالحدث، وكذلك استمتع بحفل الافتتاح الرائع الذي أطرب فيه الفنان الإماراتي الكبير حسين الجسمي الحضور بشكل أكثر من رائع.

وأكد أن مكاسب بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو لا تقتصر فقط على الشق الرياضي وكونها جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية العاصمة أبوظبي في استضافة الأحداث العالمية الكبرى ولكن هناك مكاسب اقتصادية وسياحية كبيرة، ويكفي التأكيد على أن 4 آلاف مشارك جاؤوا من خارج الدولة للمشاركة في المنافسات، ليصل عدد القادمين من خارج الدولة إلى 12 ألف شخص، وهم المشاركون وذووهم وهو ما ينعكس بشكل جيد على الجانب السياحي للعاصمة، لا سيما وأن الزوار لديهم شغف دائم في التعرف على عاصمة الرياضة العالمية.

وعلى الصعيد الفني، أكد المرزوقي، أن المنافسات قوية للغاية وبها تنوع كبير لمختلف الفئات لا سيما بعد إضافة فئات جديدة هذا العام من أجل مزيد من القوة والإثارة، وأثنى على مستوى النزالات في الأيام الماضية، متوقعاً أن تتضاعف الإثارة فيما هو قادم من أيام مع انطلاقة منافسات المحترفين الكبار والأساتذة.