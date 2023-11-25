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تلة أبوظبي وجهة مثالية للأجواء الاحتفالية

تلة أبوظبي وجهة مثالية للأجواء الاحتفالية
26 نوفمبر 2023 01:10

أبوظبي (الاتحاد)

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استضافت تلة أبوظبي في حلبة مرسى ياس الآلاف من عشاق الفورمولا-1 القادمين من مختلف أنحاء العالم لحضور فعاليات النسخة الخامسة عشرة من سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى، والاستمتاع بأجوائها الاحتفالية العائلية المميزة ومتابعة المنافسات الحماسية على مسار السباق.
وتتميز تلة أبوظبي بموقعها المحاذي لكل من المدرج الشمالي والمدرج الرئيسي، وتعد وجهة مفضلة لعشاق السباقات وأحداث الإثارة والعائلات بفضل إطلالاتها الرائعة والمفتوحة على مسار السباق والمنعطفات من 2 إلى 4، بالإضافة إلى المنعطفين الخامس والسادس، حيث تتوفر أغلب فرص التجاوز خلال السباق.

أبوظبي
حلبة مرسى ياس
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى
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