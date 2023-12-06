«الإمبراطور» يتحدى «السلسلة السداسية»

مراد المصري (دبي)

يستعد الوصل بمعنويات مرتفعة وتركيز عالٍ لمواجهة الوحدة يوم بعد غدٍ الجمعة في الجولة العاشرة لدوري أدنوك للمحترفين، وعينه على محاولة كسر سلسلة من ست مباريات لم يعرف فيها الفوز على منافسه في الدوري.

ومنذ تفوق الوصل على الوحدة بهدف سجله فابيو ليما في فبراير 2019، لم يعرف الفريق طعم الفوز أمام منافسه في منافسات الدوري، وكان لافتاً نتيجتا التعادل بينهما الموسم الماضي 2-2 و3-3.

وعلى مدار المواجهات الست الماضية بين الفريقين، حقق «العنابي» الفوز مرتين مقابل أربع تعادلات، لكن «الإمبراطور» يتسلح بانطلاقته المثالية للموسم باعتلائه صدارة الترتيب بسجل خالٍ من الخسارة، إلى جانب انتصاراته الأربعة الكبيرة المتتالية وآخرها التفوق على البطائح 4-1.

ومع انضمام فارس خليل إلى قائمة المصابين، حيث سيغيب حتى نهاية الموسم بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي، لاتزال الخيارات متوافرة أمام المدرب الصربي ميلوش، الذي يبدو أنه أفضل مدرب في التعامل مع قائمة اللاعبين لحد الآن، بقدرته على إجراء المداورة بشكل مثالي، وإشراك اللاعبين الجاهزين وفق المستويات الفنية دون التفات لأسماء فقط، إلى جانب القدرة على إبقاء الحافز موجوداً لدى البدلاء الذين يشاركون بفعالية خلال الدقائق التي يحصلون عليها بروح الفريق الواحد.

وأعلن الوصل عن توفير حافلات لنقل جماهيره الراغبة بمساندة الفريق على مدرجات استاد آل نهيان في أبوظبي، وذلك وسط تفاعل كبير يتزايد مع كل خطوة يقطعها «الفهود» في رحلة البحث عن حصد اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.