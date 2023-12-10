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الرياضة

«أبيض الناشئين» يشارك في «غرب آسيا»

«أبيض الناشئين» يشارك في «غرب آسيا»
10 ديسمبر 2023 15:46

صلالة (الاتحاد)

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وصلت بعثة منتخب الناشئين لكرة القدم تحت 17 سنة إلى مدينة صلالة، للمشاركة في بطولة غرب آسيا العاشرة، التي تستضيفها عُمان من 11 إلى 20 ديسمبر الجاري.
وضمت بعثة منتخبنا 23 لاعباً هم هود صالح المنهالي، ومسلم محمد تعيب «الجزيرة»، ومايد محمد اليماحي، وسعد مبارك المهري، وعبدالله فهد «الوحدة»، وعبدالله راشد علي، وهزاع فيصل بن عقيل «العين»، وسهيل النوبي مال الله، ومايد عادل خميس، وفهد خليل إبراهيم «النصر»، وإبراهيم يوسف الجسمي، ومحمد ناصر أحمد، وسالم عصام ياقوت، ومايد محمد علي «الوصل»، ومحمد أحمد مشموم، ومحمد بطي محمد، وعلي حسن الجسمي «شباب الأهلي»، وعمير يوسف الريسي، وعبيد عمران عبيد، وحميد إبراهيم السويدي، وبطي حمد عبدالله «الشارقة»، ومحمد يوسف عبدالله، وحمد علي محمد (الفجيرة).
ويلعب «أبيض الناشئين» ثلاث مباريات خلال دور المجموعات، حيثُ يلتقي في الجولة الأولى مع الأردن 12 ديسمبر، ويواجه سوريا في الجولة الثانية 14 ديسمبر، فيما يخوض مباراة الجولة الثالثة والأخيرة في هذا الدور أمام السعودية 16 ديسمبر، وتقام جميع مباريات منتخبنا في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات، على ملعب مجمع السعادة بمدينة صلالة.
ويتأهل أول وثان من المجموعتين الأولى والثانية إلى نصف النهائي المقرر 18 ديسمبر، ويتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية 20 ديسمبر.

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