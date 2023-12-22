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الرياضة

«الكرة في المدارس» تختتم دورة مدربي السلة

أحمد المهري ونيمانيا بجيدوف مع المشاركين (الاتحاد)
23 ديسمبر 2023 01:07

دبي (الاتحاد) 

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اختتمت بنجاح الدورة التدريبية «الكرة في المدارس» لمدربي كرة السلة للبراعم والناشئين في كرة السلة بأندية دبي والمدارس التعليمية، التي نظمها كل من مجلس دبي الرياضي واتحاد السلة، بالتعاون مع الاتحاد الدولي لكرة السلة، واستضافتها أكاديمية جام لكرة السلة بصالة كرة السلة في نادي النصر الرياضي. 
وحاضر في الدورة التي استمرت 4 أيام الخبير الدولي لكرة السلة الصربي نيمانيا بجيدوف، والذي قدّم محاضرات نظرية وتدريبات عملية للمشاركين الذين بلغ عددهم 30 مشاركاً من السيدات والرجال الذين حققوا الاستفادة من برنامج التدريبات الذي تضمن ثلاثة محاور نظرية وعملية هي التدريب الحركي، تدريب المهارات الأساسية للفئات العمرية، وأساسيات لعبة كرة السلة. 
وفي ختام الدورة، قام أحمد محمد المهري مدير إدارة التطوير الرياضي في مجلس دبي الرياضي بتهنئة المشاركين، وقال: سيتولون مهام تدريبية تتعلق بفئة مهمة جداً هي فئة البراعم والناشئين، وهي الركيزة الأساسية في اكتشاف الموهوبين والعمل على تطويرهم، وأكد أن لدينا سياسة حكومية واضحة بشأن استقطاب وتطوير الموهوبين، وسبل النجاح والتميز لهم، ومن بين تلك السبل توفير المدربين المختصين المؤهلين لاكتشاف وتطوير الموهوبين في مختلف الرياضات. 
وقام المهري بتسليم شهادات تدريب معتمدة من الاتحاد الدولي لكرة السلة لجميع المشاركين في الدورة الذين عبروا عن سعادتهم بالمشاركة في الدورة، والاستفادة من وجود خبير دولي، وكذلك تسلم شهادات تدريب معتمدة دولياً. 
ويعد برنامج Ball’In Schools مبادرة مدعومة من الاتحاد الدولي والاتحادات القارية لكرة السلة تهدف إلى الترويج لكرة السلة في المدارس والأكاديميات، ويركز البرنامج على تعزيز قيم الروح الرياضية والعمل الجماعي، والمنافسة الصحية بين البراعم والناشئين. 
وتشجع المبادرة على إدراج كرة السلة في المناهج المدرسية، ما يوفر منهجاً شاملاً لدمج الرياضة في الأنظمة التعليمية، ومن خلال التعاون مع المدارس، يهدف البرنامج إلى خلق بيئة داعمة ترعى المواهب الشابة، وتعزز تجربة كرة السلة الشاملة للطلاب، وكذلك تساهم في نمو وشعبية كرة السلة منذ مرحلة البراعم والناشئين.

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