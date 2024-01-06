زينجا يدرب إنييستا وألكاسير في «المغامرة الأخيرة»

معتصم عبدالله (دبي)



تفاعلت صحف ومواقع رياضية إيطالية، مع إعلان نادي الإمارات التعاقد مع «المخضرم» والتر زينجا المدرب حارس إنتر ميلان السابق، مدرباً جديداً لـ «الصقور»، في «دوري أدنوك للمحترفين»، بعد توقيعه عقداً يمتد إلى 30 يونيو 2025، حيث تنتظره مهمة صعبة للفريق الذي يحتل المركز الأخير برصيد 5 نقاط، بنهاية «الجولة 12».

وتطرق تقرير نشرته صحيفة «توتو ميركاتو» الإيطالية إلى تعاقد نادي الإمارات مع زينجا، وقالت: «المدرب الإيطالي زينجا يعود إلى مقاعد المنطقة الفنية، بعدما وقع المدرب صاحب الـ 63 عاماً عقداً لقيادة نادي الإمارات الذي يضم في صفوفه «الثنائي» الإسباني إنييستا وباكو ألكاسير»، ولفتت إلى استمرار عقد زينجا حتى يونيو من العام المقبل.

واستعرض التقرير المشوار التدريبي الطويل لزينجا في ملاعب أوروبا، بداية من أول محطة في العام 1998 مع نيو أنجلاند، قبل الانتقال إلى رومانيا، صربيا، تركيا، السعودية، إنجلترا، وإيطاليا، فضلاً عن تجاربه السابقة في الدوري الإماراتي مع العين، والنصر، والجزيرة، والشعب.



في المقابل، وصف تقرير «فوتبول إيطاليا» تعاقد «الصقور» مع زينجا بـ «المغامرة الجديدة» بعد عودته الى الواجهة في مجال التدريب للمرة الأولى منذ 4 سنوات عقب آخر محطة في قيادة كالياري في الدوري الإيطالي عام 2020، وكشف التقرير عن أن زينجا شغل منصب مدير التطوير في بيرسيتا تانجيرانج في الدوري الإندونيسي، قبل الانتقال إلى تدريب نادي الإمارات.

وخاض الفريق الأول لنادي الإمارات مساء الجمعة أول حصة تدريبية على ملعب النادي في رأس الخيمة، بعد إعلان التعاقد مع زينجا، حيث يوالي «الصقور» التحضيرات خلال التوقف الحالي لمشوار الدوري بداعي المشاركة القارية للمنتخب في كأس آسيا.

ويعول «الصقور» على خبرات زينجا، والذي يعد المدرب الثالث للفريق في الموسم الحالي، بعد محمد الجالبوت، والإسباني لويس بلاناجوما، من أجل تجنب الهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، وبدأت إدارة النادي في ترتيب أوراق الفريق، بالتعاقد مع المدافع الياباني ريو أوساكي لاعب فيسيل كوبي، تمهيداً لقيده في قائمة الفريق خلال الانتقالات الشتوية.