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الرياضة

الثلوج تؤجل مباراة ماينز وأونيون برلين

الثلوج تؤجل مباراة ماينز وأونيون برلين
18 يناير 2024 20:13

 
برلين (رويترز)

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أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم تأجيل مباراة بين ماينز وأونيون برلين كانت مقررة اليوم الجمعة لسوء الأحوال الجوية ودرجات الحرارة المنخفضة التي ستؤثر على الجماهير.
وهذه هي المباراة الثانية لفريق أونيون برلين التي يتم تأجيلها هذا الموسم، بعد تأجيل مواجهة أمام بايرن ميونيخ في ديسمبر الماضي بسبب الثلوج الكثيفة، وإعادة جدولتها إلى 24 يناير.
وقالت رابطة الدوري الألماني «تأجلت مباراة ماينز ضد أونيون بسبب الثلوج التي غطت الأجزاء السفلية من المدرجات وكذلك الممرات المؤدية لمقاعد المشجعين».
وأضافت أن موعداً جديداً للمباراة سيتم تحديده قريباً.
ويحتل ماينز المركز 16 متأخراً بثلاث نقاط عن أونيون برلين صاحب المركز 15.

الدوري الألماني
البوندسليجا
ماينز
يونيون برلين
بايرن ميونيخ
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