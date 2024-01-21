الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مبابي.. «بصمة رباعية»

مبابي.. «بصمة رباعية»
21 يناير 2024 08:45

باريس (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
مبابي: «مونديال روسيا» ليس الأهم في مسيرتي!
سان جيرمان يمنح مبابي «جسراً من الذهب»!


فرض المهاجم كيليان مبابي نفسه نجماً لفريقه باريس سان جيرمان، وقاده إلى الدور ثمن النهائي من كأس فرنسا لكرة القدم، بفوزه على أورليانز من الدرجة الثالثة 4-1.
وسجل مبابي هدفين «16 و63 من ركلة جزاء»، ومرر كرتي الهدفين الثاني للبرتغالي جونسالو راموش «72»، والبديل سيني مايولو «88».
وافتتح مبابي التسجيل من تسديدة منخفضة «16»، قبل أن يضاعف غلّته في الشوط الثاني من ركلة جزاء اثر لمسة يد «63».
ومرّر قائد المنتخب الفرنسي، صاحب 28 هدفاً في 26 مباراة مع سان جيرمان هذا الموسم، كرة الهدف الثالث إلى البرتغالي راموش الذي حولها رأسية في المرمى «73».
وقلّص أورليانز النتيجة عن طريق قائده نيكولا سان-روف «86»، قبل أن يختتم مايولو ابن الـ 17 ربيعاً المهرجان التهديفي لسان جيرمان بتمريرة من مبابي «88».
وقاد وسام بن يدر فريقه موناكو إلى ثمن النهائي بتسجيله ثلاثية الفوز على روديز من الدرجة الثانية 3-1.
وثأر موناكو من روديز الذي كان أخرجه بركلات الترجيح 4-5، بعد تعادلهما 2-2 من المسابقة في الموسم الماضي.
افتتح بن يدر ثلاثيته «هاتريك» من ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة، قبل أن يضيف هدفين في الشوط الثاني «50 و58»، رداً على هدف التعادل من رودي عبر الكونغولي ستون مامبو «21».
وودّع نانت وصيف البطل الموسم الماضي بخسارته أمام ضيفه لافال من الدرجة الثانية 0-1، وأطاحت رأسية المهاجم المخضرم مالك تشوكونتي «35 عاماً» في الدقيقة 60، بآمال نانت بتكرار إنجاز عام 2022، عندما أحرز اللقب، ليعود ويبلغ النهائي الموسم الماضي «خسر أمام تولوز 1-5».
وفاز نيس ثاني الدوري على بوردو من الدرجة الثانية 3-2، وقلب بريست صاحب المركز الثالث في الدوري تأخره بهدف أمام تريليساك من الدرجة الرابعة إلى فوز 2-1.

 

كأس فرنسا
باريس سان جيرمان
كيليان مبابي
موناكو
نانت
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©