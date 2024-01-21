الإثنين 22 يناير 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

شرطة أبوظبي تشارك في تأمين «الظفرة لجمال الخيل العربية»

شرطة أبوظبي تشارك في تأمين «الظفرة لجمال الخيل العربية»
21 يناير 2024 16:00

أبوظبي (الاتحاد)
تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية 2024 (المرابط الخاصة)، والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، على كورنيش المرفأ في منطقة الظفرة.
وأكد العميد سالم بخيت الهاملي، نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون المراكز بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي المتواصل بالمشاركة في مختلف المناسبات من منطلق حرصها على تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.
ولفت إلى أنه قد تم إعداد خطة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية أثناء الفعاليات، وتشمل تكثيف تواجد الدوريات الأمنية والشرطية في الموقع وتقديم المساعدة للمشاركين، والرد على استفسارات الجمهور ومحبي الخيول العربية وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية، إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول بسهولة للموقع على كورنيش مغيرة في المرفأ.
وتشارك في تأمين البطولة إدارة المهام الخاصة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة المرفأ، وقسم الإعلام الأمني منطقة الظفرة.

أخبار ذات صلة
الظفرة.. وجهة عشاق السياحة الصحراوية والصيد المستدام
تتويج «مزاينة الإبل» في ثاني أيام مهرجان الظفرة الختامي
جمال الخيل العربية
الظفرة
جمعية الإمارات للخيول العربية
آخر الأخبار
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
اقتصاد
ملخص جايكو خلال عام 2023: قوى الابتكار وراء إعادة تشكيل سوق مركبات الطرق الوعرة
19 يناير 2024
الإمارات نجحت في تنفيذ إحدى أكبر عمليات تبادل الأسرى بين الجانبين الروسي والأوكراني منذ بداية الأزمة (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الإمارات.. نجاحات دبلوماسية كبيرة في الأزمة الأوكرانية
اليوم 01:12
تصاعد أعمدة الدخان في مدينة خان يونس جراء القصف الإسرائيلي (أ ف ب)
الأخبار العالمية
تأكيد عربي ودولي على حل الدولتين ووقف إطلاق النار في غزة
اليوم 01:11
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
الأخبار العالمية
الإمارات: أهمية وجود رؤية برلمانية عربية لحل أزمات المنطقة
اليوم 01:11
امرأة نازحة في مخيم مؤقت بمدينة رفح (رويترز)
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: النساء والأطفال أبرز ضحايا الحرب في غزة
اليوم 01:11
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©