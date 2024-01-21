شرطة أبوظبي تشارك في تأمين «الظفرة لجمال الخيل العربية»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك القيادة العامة لشرطة أبوظبي في تأمين النسخة الرابعة لبطولة الظفرة لجمال الخيل العربية 2024 (المرابط الخاصة)، والتي تنظمها جمعية الإمارات للخيول العربية خلال الفترة من 18 إلى 21 يناير الجاري، على كورنيش المرفأ في منطقة الظفرة.

وأكد العميد سالم بخيت الهاملي، نائب مدير مديرية شرطة منطقة الظفرة لشؤون المراكز بقطاع الأمن الجنائي، اهتمام شرطة أبوظبي المتواصل بالمشاركة في مختلف المناسبات من منطلق حرصها على تطبيق استراتيجيتها ورؤيتها بأن تكون أبوظبي رائدة عالمياً في استدامة الأمن والأمان وتعزيز ثقة ورضا المجتمع من خلال استباقية وجودة الخدمات وتعزيز المسؤولية المجتمعية.

ولفت إلى أنه قد تم إعداد خطة لتعزيز انسيابية الحركة المرورية أثناء الفعاليات، وتشمل تكثيف تواجد الدوريات الأمنية والشرطية في الموقع وتقديم المساعدة للمشاركين، والرد على استفسارات الجمهور ومحبي الخيول العربية وتلبية احتياجاتهم من الخدمات الشرطية، إلى جانب تقديم المساعدة لهم للوصول بسهولة للموقع على كورنيش مغيرة في المرفأ.

وتشارك في تأمين البطولة إدارة المهام الخاصة، وإدارة التحريات والمباحث الجنائية، ومركز شرطة المرفأ، وقسم الإعلام الأمني منطقة الظفرة.