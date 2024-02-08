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الرياضة

سفير الدولة في السعودية يلتقي منتخب «الريشة الطائرة»

سفير الدولة في السعودية يلتقي منتخب «الريشة الطائرة»
8 فبراير 2024 14:40

 
دبي (الاتحاد)
التقى الشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان، سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية أعضاء بعثة اتحاد الريشة الطائرة، على هامش مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية التي استضافتها مدينة الرياض.
ورحب الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان بأعضاء الجهاز الفني والإداري واللاعبين، وثمن جهودهم في البطولة العربية، متمنياً لهم التوفيق والنجاح في مسيرتهم الرياضية وتشريف الإمارات في جميع المشاركات الخارجية، مشيداً بجهود اتحاد الريشة الطائرة في تطوير اللاعبين وعلى تجهيز المنتخب للمشاركة في البطولة العربية التي تكل فرصة ثمينة للاحتكاك مع المنتخبات العربية وكسب الخبرة. 
وجاءت مشاركة منتخبنا الوطني في البطولة العربية إيجابية بالرغم من عدم تمكنه من الصعود على منصة التتويج، حيث قدم لاعبونا مستويات قوية تؤكد أن مستقبل منتخبنا بخير وسيكون أفضل.
وأكدت نورة الجسمي رئيس الاتحاد أن منتخبنا الوطني نجح في تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية هي الاحتكاك الخارجي مع اللاعبين العرب والتعرف على المستوى الحالي والتعرف على مستوى الاعبين وأدائهم في البطولات الخارجية، وثالثاً مدى تطور اللاعبين في الأداء التكتيكي والبدني والمهاري، موضحة أن المنتخب الوطني نجح في تحقيق 80% من الأهداف التي وضعت قبل المشاركة في البطولة العربية.
وشارك المنتخب الوطني ببعثة تتكون من 8 لاعبين، بواقع 4 لاعبين ضمن فئة العموم، هم محمد علي فلامرزي، محمد سالم المزروعي، مريم البلوشي، هوند الهلالي، و4 لاعبين تحت 19 عاماً، هم عبد العزيز محمد يحي، محمد خلفان المزروعي، غدير الظاهري، وفرح الحجي، إضافة إلى مدير البعثة حسين الأميري.

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