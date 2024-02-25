مليحة يواجه الكويت في «خليجية اليد» اليوم

رضا سليم (دبي)

يخوض فريق مليحة، اليوم، أولى مبارياته في بطولة الأندية الخليجية أبطال الكؤوس في نسختها الـ40، التي يستضيفها العربي القطري وتستمر حتى يوم 5 مارس المقبل، وستكون أولى المباريات أمام الكويت الكويتي في افتتاح مباريات المجموعة الثانية، وهي المرة الأولى التي يشارك فيها مليحة في البطولات الخليجية ممثلاً لكرة اليد الإماراتية، ويخوض مباراته الثانية أمام الشباب البحريني يوم الأربعاء المقبل، والمباراة الأخيرة بالمجموعة مع الريان يوم الجمعة المقبل.

من ناحية أخرى، حقق فريق الشارقة الفوز على العين بنتيجة 32-21 في المباراة التي جرت بينهما بصالة البنفسج، وهي المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة من دوري الرجال، وانتهى الشوط الأول بتقدم الضيوف 13-10، ليرفع الشارقة رصيده إلى 18 نقطة، ويحافظ على صدارة الدوري ولديه مواجهة مؤجلة أمام دبا الحصن، تقام يوم 5 مارس المقبل.

وشهدت الجولة السابعة لدوري الرجال مفاجأة من العيار الثقيل بفوز دبا الحصن على الجزيرة 28-23 في المباراة التي جرت بينهما بصالة الحصن وانتهى شوطها الأول بتقدم أصحاب الأرض 10-9، وهو أول فوز للحصن هذا الموسم، ليرفع رصيده إلى 8 نقاط، فيما رفع الجزيرة رصيده إلى 15 نقطة.

على جانب آخر، أحرز فريق الشارقة «أ» لقب بطولة الدوري العام لفئة الصغار لكرة اليد بالعلامة الكاملة، للمرة الخامسة على التوالي، والسادسة في تاريخه بعد فوزه على فريق الشارقة «ب» بنتيجة 28-22، في المباراة التي جرت على صالة نادي الشارقة الرياضي، في ختام الدور النهائي من المسابقة.

وقام فيصل حسين الطواش، رئيس لجنتي المنتخبات الوطنية والمدربين باتحاد اليد، بتتويج البطل، بعد فوزه باللقب بالعلامة الكاملة 15 نقطة، في حضور محمد عبيد الحصان رئيس إدارة الألعاب الجماعية بنادي الشارقة الرياضي، وحصل فريق المدام على وصافة اللقب برصيد 13 نقطة، بعد فوزه على ضيفه اتحاد كلباء بنتيجة 18-16، وجاء الشارقة «ب» في المركز الثالث برصيد 10 نقاط.