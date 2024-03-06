حمد نخيرات: علاقة العين والنصر السعودي راسخة وتاريخية

العين (الاتحاد)

قال حمد نخيرات العامري، العضو المنتدب لنادي العين وشركاته، إن جميع المنتسبين لنادي العين محظوظون بالرعاية السامية والاهتمام اللامحدود، الذي ظل يوليه سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، النائب الأول لرئيس النادي ومجلس الشرف العيناوي، رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، للنادي وشركاته، الأمر الذي ظل يحفز كل المنتمين للعين على العمل، وفقاً لرؤية واضحة وخطط استراتيجية راسخة أرسى معالمها سموه.

أكد حمد نخيرات، أن الشيخ سلطان بن حمدان بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس إدارة نادي العين الرياضي الثقافي، رئيس اللجنة التنفيذية، رئيس لجنة تسيير إدارة شؤون شركة نادي العين لكرة القدم، ظل داعماً ومتابعاً للعمليات الإدارية والتنظيمية كافة، وأكد ضرورة توفير أسباب الراحة للجماهير، وشدد على اعتماد أفضل الممارسات في آلية توزيع تذاكر المباراة الآسيوية، لضمان حصص جماهير ناديي العين والنصر السعودي الشقيق في دوري أبطال آسيا.

وأكد حمد نخيرات، تقديره الكامل لمجلس إدارة نادي النصر السعودي، برئاسة مسلّي آل معمر، في تواصلهم وحضورهم وتعاملهم الراقي والاحترافي، الأمر الذي لا يعتبر غريباً على الأشقاء في نادي النصر، خصوصاً أن العلاقة ما بين الناديين الكبيرين راسخة وتاريخية.

وأوضح أن مقاطع الفيديو التي نشرتها بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي أخيراً، والتي تضمنت مشاهد سلبية لاحتكاك أحد الجماهير، بعد نهاية المباراة بين العين والنصر، سيطرت عليها الجهات الأمنية بمهنية عالية، وتعاملت مع المتسبب بالصورة المطلوبة، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضده، ومحاسبته، كونه يمثل نفسه عبر تلك التصرفات الفردية، والتي لا تعبر عن جماهير العين ومحبي كرة القدم الإماراتية، وقال: ظللنا في نادي العين نشدد رفضنا القاطع لكل أشكال الخروج عن النص، وإظهار تعاوننا المطلق مع رجال الشرطة والنيابة العامة لمواجهة التصرفات غير المقبولة والظواهر السلبية.

كما امتدح العضو المنتدب، الاستراتيجية التي اعتمدتها شركة نادي العين للاستثمار في التعامل مع ملف توزيع تذاكر المباراة الآسيوية بين العين وشقيقه النصر السعودي، بالإضافة إلى التواصل المباشر مع أكثر من 15 ألف مشجع عيناوي، حرصاً من النادي على إيصال التذاكر للجماهير العيناوية، وذلك استناداً إلى قاعدة بيانات حضور المباريات، إلى جانب الترتيبات المرتبطة باستقبال الأشقاء من جماهير نادي النصر في المدرج المخصص لهم على نحو رائع يعبر عن تقدير النادي لأشقائه، ويجسد عمق العلاقة التي ظلت تربط الناديين، وقال: لا يفوتني كذلك الإشادة بجمهور «العالمي» الذي عكس الوجه الراقي والحضاري في التشجيع المثالي من على المدرجات في كل الملاعب، لاسيما استاد هزاع بن زايد.

وأكد العامري، عدم إرسال النادي وشركاته لأي دعوات مجانية، أو القيام ببيع التذاكر لغير جماهير نادي العين ومحبي كرة القدم الإماراتية في الأماكن المخصصة لجمهور «الزعيم»، موضحاً في الوقت نفسه أن السبب وراء عدم توزيع التذاكر الخاصة بالمباراة الآسيوية في ليلة مباراة حتا يكمن في الحشود الكبيرة التي حضرت قبل المباراة بساعات وأثناء المواجهة حول الاستاد لاقتناء التذاكر، والواقع يؤكد أن الأعداد خارج الملعب فاقت عدد الذين حضروا لمساندة الفريق أمام حتا في دوري أدنوك للمحترفين، الأمر الذي أكد لنا حقيقة أن أغلب الموجودين خارج الملعب ليسوا من مشجعي النادي وتقرر وقتها إلغاء قرار التوزيع؛ لأن الهدف كان يتمثل في الوصول لمحبي العين وعشاق كرة الإمارات الذين أظهروا تلاحماً رائعاً مع ممثل الدولة في القارة ليجسدوا المفهوم الحقيقي لمعنى الوطنية عبر مساندة الزعيم في البطولة الآسيوية».

وقال حمد نخيرات: طرح التذاكر للبيع عبر الرابط دون تحكم كان سيمكّن تجار السوق السوداء من الاستيلاء على التذاكر؛ لذلك قررت الإدارة توزيع الحصة المقررة للعين، وفقاً لآلية قاعدة بيانات حضور المباريات وأعضاء بطاقة عيناوي، بعد أن تواصلنا مع الأشقاء في إدارة نادي النصر السعودي، وزودناهم برابط البيع المخصص لمدرج جماهير النادي الضيف في استاد هزاع بن زايد، وفقاً للائحة المسابقة، وتم التنسيق عبر مكتب شؤون جماهير نادي العين ورئيس مجلس جماهير نادي النصر، وائل الزهراني، وأكدنا على الجميع أهمية التحذير من التعامل مع تجار السوق السوداء، خصوصاً أن بعض التذاكر التي يتم بيعها عبر القنوات غير الرسمية معرضة للتزوير.

وقال حمد نخيرات: نتفهم بأن هناك بعض المشجعين الذين لم تحصل شركة الاستثمار على معلوماتهم في قاعدة البيانات لأسباب متباينة، من ضمنها اعتمادهم مبدأ الشراء عن طريق الأصدقاء أو العمالة المساعدة؛ لذلك تم تخصيص قنوات تواصل لتلك الحالات عبر مكتب شؤون الجماهير، ولا يفوتنا هنا الإشادة بجهود جميع موظفي النادي والشركات التابعة له لوجودهم الدائم، وبذل الجهود الكبيرة من خلال العمل لأكثر من 15 ساعة متواصلة يومياً، من بعد مباراة حتا مباشرة، حرصاً من الجميع على التواصل مع الجماهير، وإرسال روابط بيع التذاكر والتجهيز للمباراة لاستقبال الجماهير من داخل الدولة وخارجها.

وأشاد العضو المنتدب في ختام حديثه، بالتعاون اللافت من جميع الجماهير، والذين أسهموا في تسهيل مهمة المنظمين، انطلاقاً من حرصهم على دعم الفريق والتشجيع المثالي، لرفع معنويات اللاعبين قبل وأثناء المباراة، ما كان له الأثر الإيجابي على إظهار الحدث بأفضل صورة، ونحن في نادي العين، دائماً نتقصى الملاحظات السلبية للاستفادة منها لتعزيز فرص التحسين، ونشكر كذلك شرطة وبلدية العين على دعمهم الدائم، ومساهمتهم الفاعلة في إنجاح جميع الفعاليات في مدينة العين.