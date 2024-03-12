ماونت يعود إلى «اليونايتد» بعد غياب 4 أشهر



لندن (أ ف ب)



عاد مايسون ماونت، لاعب وسط مانشستر يونايتد سادس الدوري الإنجليزي لكرة القدم، إلى تمارين فريقه، بعد 4 أشهر من غيابه عن الملاعب، جراء تعرضه لإصابة في ربلة ساقه.

ولم يرتدِ ماونت «25 عاماً» قميص «الشياطن الحمر» سوى 12 مرة، بعد انتقاله إلى صفوفهم مقابل 76 مليون دولار في الصيف الماضي، قادماً من تشيلسي، وتعود آخر مشاركة له مع اليونايتد إلى 11 نوفمبر عندما دخل إلى أرض الملعب في الفوز على لوتون تاون 1-0 في الدوري.

كتب اليونايتد في بيان أعلن فيه عودة ماونت «إن وجود مايسون في التدريبات هو عامل إيجابي يأتي في الوقت المناسب، حيث يستعد يونايتد للأشهر الحاسمة من الموسم».

ومن غير المرجح أن يشارك ماونت في المواجهة النارية في ربع نهائي الكأس ضد ليفربول الأحد، لكنه قد يعود إلى خوض المباريات بعد فترة التوقف الدولي.

وستكون عودته بمثابة جرعة ثقة إضافية للنادي الذي لا يزال متمسكاً بأمل المنافسة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وقبل 10 مراحل من نهاية الدوري، يحتل يونايتد المركز السادس برصيد 47 نقطة متأخراً بفارق ثماني نقاط عن أستون فيلا صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية الأم.