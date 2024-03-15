السبت 16 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

مانيان.. «الحالة مطمئنة»

مانيان.. «الحالة مطمئنة»
15 مارس 2024 21:05

 
روما (أ ف ب)

أخبار ذات صلة
فرنسا تصف قرار ريال مدريد بـ «المتعسف»!
«ثلاثي فايمار».. وحدة صف في ملف أوكرانيا


كشف ميلان الإيطالي نتيجة الفحوص الطبية التي أجراها حارسه الفرنسي مايك مانيان، بعد إصابته أمام سلافيا براغ التشيكي، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مستبعداً وجود إصابة في ركبته اليمنى.
وقال ميلان في بيانٍ صحفي مقتضب «استبعدت الفحوص وجود ضرر في أربطة الركبة».
وأشار مصدرٌ آخر إلى أن مانيان «28 عاماً» يعاني من ورم دمويّ بسيط.
وبدا المدرب ستيفانو بيولي مطمئناً، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها ميلان 3-1، وخرج خلالها مانيان في الدقيقة 21، وحلّ ماركو سبورتييلو بدلاً منه، حيث قال «لا يوجد شيء خطير».
واستدعيَ مانيان إلى قائمة «الديوك» التي سمّاها ديدييه ديشامب لخوض المواجهتين الوديتين أمام ألمانيا في ليون في 23 الحالي، ثمّ تشيلي في 26 منه في مرسيليا، استعداداً لكأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.
ويلعب ميلان مع الذي وقع مع مواطنه روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مباراته المقبلة مع هيلاس فيرونا الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الذي يحتل فيه حالياً الوصافة خلف جاره اللدود الإنتر.

يوروبا ليج
ميلان
روما
فرنسا
ديديه ديشامب
آخر الأخبار
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
«أبوظبي للدراجات» و«الشارقة» يتصدران «سباقات المضمار»
اليوم 16:13
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
الرياضة
«صراع التأهل» يشتعل في «كأس منصور بن زايد»
اليوم 15:55
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
الرياضة
قايدي وبيسا «الثنائي الرابح»
اليوم 15:52
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
الرياضة
الحمادي يمنح البطائح «الهدف التاريخي»
اليوم 15:30
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
الرياضة
جواو فيليكس يعيد ذكريات «الرحالة 10»!
اليوم 15:28
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©