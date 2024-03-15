مانيان.. «الحالة مطمئنة»



روما (أ ف ب)



كشف ميلان الإيطالي نتيجة الفحوص الطبية التي أجراها حارسه الفرنسي مايك مانيان، بعد إصابته أمام سلافيا براغ التشيكي، في إياب ثمن نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مستبعداً وجود إصابة في ركبته اليمنى.

وقال ميلان في بيانٍ صحفي مقتضب «استبعدت الفحوص وجود ضرر في أربطة الركبة».

وأشار مصدرٌ آخر إلى أن مانيان «28 عاماً» يعاني من ورم دمويّ بسيط.

وبدا المدرب ستيفانو بيولي مطمئناً، بعد نهاية المباراة التي فاز فيها ميلان 3-1، وخرج خلالها مانيان في الدقيقة 21، وحلّ ماركو سبورتييلو بدلاً منه، حيث قال «لا يوجد شيء خطير».

واستدعيَ مانيان إلى قائمة «الديوك» التي سمّاها ديدييه ديشامب لخوض المواجهتين الوديتين أمام ألمانيا في ليون في 23 الحالي، ثمّ تشيلي في 26 منه في مرسيليا، استعداداً لكأس أوروبا المقررة في ألمانيا الصيف المقبل.

ويلعب ميلان مع الذي وقع مع مواطنه روما في ربع نهائي الدوري الأوروبي «يوروبا ليج»، مباراته المقبلة مع هيلاس فيرونا الأحد في المرحلة التاسعة والعشرين من الدوري الذي يحتل فيه حالياً الوصافة خلف جاره اللدود الإنتر.