المربوعي: «النواخذة» في «قلب المنافسة» للصعود إلى «المحترفين»

معتصم عبد الله (دبي)‬‬‬‬

أكد العُماني محمد المربوعي لاعب دبا، وأحد أبرز نجوم فئة «مواليد الدولة»، في دوري الأولى، على حظوظ «النواخذة» الكبيرة في المنافسة على بطاقتي الصعود إلى «دوري أدنوك للمحترفين»، في ظل تحسن نتائج الفريق الذي احتل المركز الثالث برصيد 39 نقطة من 21 مباراة، مع نهاية «الجولة 24»، خلف العروبة المتصدر بـ 55 نقطة، ودبا الحصن «الوصيف» بـ 47 نقطة، ولكن من 22 مباراة.

وتفوق دبا الذي نجح في تخطي جلف يونايتد 3-1 في الجولة الأخيرة، على الظفرة الرابع برصيد 37 نقطة من 22 مباراة، ويوناتيد المتراجع إلى المركز الخامس برصيد 36 نقطة من 21 مباراة، بعد غيابه عن الجولة الأخيرة بداعي الراحة.

وقال المربوعي الذي يخوض موسمه الأول بقميص «النواخذة»، بعد انتقاله إلى صفوف الأخير، قادماً من دبا الحصن في «الميركاتو الصيفي»، قبل انطلاق الموسم الحالي 2023- 2024: «نتائج الفريق جيدة للغاية، بالفوز في آخر 4 مباريات على التوالي أمام سيتي والتعاون والعروبة وجلف يونايتد، ونمضي في الاتجاه الصحيح، بفضل الدعم الإداري الكبير للفريق، والدور الرائع للجهاز الفني بقيادة المدرب عيد باروت الذي أعاد الفريق إلى الطريق الصحيح».

وشدد المربوعي «29 عاماً»، وصاحب الخبرة المتميزة في ملاعب دوري الأولى، حيث يخوض موسمه السادس على التوالي، على أن مشوار المنافسة في الهواة لا يزال طويلاً، وقال: «المنافسة في الموسم الحالي تبدو صعبة، في ظل تقارب المستوى بين أغلب الفرق، والمشوار لحسم الصعود لا يزال طويلاً، حيث يملك أكثر من فريق حظوظاً وافرة في المنافسة، ومن بينها بالطبع دبا».

ودشن المربوعي مشواره في ملاعب الأولى مع الذيد موسمي 2018- 2019 و2019- 2020، قبل أن يخوض المواسم الثلاثة التالية حتى نهاية 2022- 2023 مع دبا الحصن، وصولاً إلى محطته الحالية مع دبا.

وأرجع وصيف هدافي دبا في «دوري الأولى»، خلال الموسم الحالي برصيد 10 أهداف، خلف زميله الجامبي ألفوسيني جاساما المتصدر بـ 12 هدفاً، أسباب تفوقه الهجومي إلى دعم الزملاء، وقال: «تسجيل الأهداف توفيق من الله، وترجمة لجهود الزملاء في الملعب، ويبقى الأهم هو تحقيق الانتصارات»، وتخطى رصيد أهداف المربوعي حاجز الـ 60 هدفاً في دوري الأولى، ليصل إلى 66 هدفاً في 6 مواسم، بعد تسجيله «ثنائية» في مباراة الجولة الماضية أمام جلف يونايتد.

أهداف المربوعي

2023- 2024: 10 أهداف «دبا»

2022- 2023: 15 هدفاً «دبا الحصن»

2021- 2022: 17 هدفاً «دبا الحصن»

2020- 2021: 11 هدفاً «دبا الحصن»

2019- 2020: 9 أهداف «الذيد»

2018- 2029: 4 أهداف «الذيد»