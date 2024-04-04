6.4 % مشاركة الشباب في «أدنوك للمحترفين»

مراد المصري (أبوظبي)



بلغ معدل مشاركة اللاعبين الشباب «تحت 21 سنة» في أندية «دوري أدنوك للمحترفين»، 6.4% فقط، من إجمالي عدد الدقائق، خلال عام كامل، منذ أبريل الماضي، وذلك وفق دراسة أصدرها المركز الدولي للدراسات الرياضية، وشملت 61 من أبرز الدوريات حول العالم.

وجاء حتا في صدارة قائمة الأندية التي أشركت لاعبين شباب تحت 21 سنة في مباريات الدوري، بنسبة 19.7% من إجمالي الدقائق التي خاضها جميع اللاعبين، وجاء بالقائمة الجزيرة 11.5%، اتحاد كلباء 11.2%، الوصل 10.3%، شباب الأهلي 8.8%، النصر 7.3%، الإمارات 5.6%، الشارقة 4.2%، العين 4.1%، الوحدة 3.5%، عجمان وبني ياس 1.5%، البطائح 0.5%، وخورفكان بغياب تام.

وفي أبرز الإحصائيات لفئات سنية أخرى، فإن النسبة ترتفع بالنسبة لسن تحت 23 عاماً، مع الأخذ بالاعتبار فئة اللاعب المقيم، ومع تصدر «الإعصار» القائمة أيضاً بنسبة مشاركة 31.2%، كان الحضور أكبر من شباب الأهلي بنسبة 26.7%، الجزيرة 26.6%، العين 26.2%، اتحاد كلباء 24%، الوحدة 21.5%، الإمارات 19.6%، الوصل 17.9%، البطائح 14.9%، النصر 14.8%، الشارقة 13%، عجمان 12.2%، خورفكان 7.5% وبني ياس 3.2%.

عالمياً تصدر روخ لفيف الأوكراني اللاعبين الشباب تحت 21 سنة، بنسبة 52.4%، وكان من ضمن الحضور البارز في القائمة رد بل سالزبورج النمساوي 42.7%، وأياكس الهولندي 32.8٪، وبازل السويسري 29.8%.

وعلى صعيد الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى بالنسبة للاعبين الشباب تحت 21 عاماً، جاء ستراسبورج الفرنسي في الصدارة بنسبة 26.8%، ليون الفرنسي 23.2%، برشلونة الإسباني 22%، برايتون الإنجليزي 16.5%، فالنسيا الإسباني 15.6%، جيرونا الإسباني 14.2%، لوريان الفرنسي 13.2%، ميتز الفرنسي ولايبزيج الألماني 12%، مانشستر يونايتد 11.8%، تشيلسي الإنجليزي 11.1%.

وكان لافتاً أن برشلونة هو أكثر فرق الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى إشراكاً للاعبين تحت 20 عاماً، بنسبة 15%، وعاد إلى جذوره بالاعتماد على أبناء أكاديمية «لاماسيا» بشكل كبير في الموسم الحالي تحديداً، مع مشاركة لاعبين مثل لامين يامال «16 عاماً»، وانضمام باو كوبارسي «17 عاماً» مؤخراً إلى قائمة الفريق، إلى جانب لاعبين ظهروا على مدار العام، منهم جافي «19 عاماً».

وعلى صعيد اللاعبين من الفئة العمرية تحت 23 سنة، احتل فروسينوني الإيطالي صدارة القائمة في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى، بنسبة 44.8%، يليه تشيلسي الإنجليزي 43.4%، ستراسبورج 42.1%، فالنسيا 37.6%، وبرايتون 35.9%.