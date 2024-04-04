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الرياضة

«صراع المربع» يشعل المنافسة في «أقوياء اليد»

«صراع المربع» يشعل المنافسة في «أقوياء اليد»
4 ابريل 2024 16:30

رضا سليم (دبي) 

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يعود دوري أقوياء اليد، بإقامة 4 مباريات «دفعة واحدة»، الجمعة، بناءً على قرار لجنة المسابقات، ضمن «الجولة 12» من الدور التمهيدي، والذي يشهد «صراع المراكز»، بسبب تقارب النقاط بين الأندية، يلتقي العين والجزيرة بصالة البنفسج في مواجهة تحدد الكثير من ملامح «المربع الذهبي» بسبب فارق النقطة بين الفريقين، حيث يحتل الجزيرة المركز الرابع «23 نقطة» متساوياً مع مليحة الثالث، ويليه العين في المركز الخامس «22 نقطة»، ونجح «فخر أبوظبي» في الفوز على «الزعيم» 28-26 في الدور الأول.
وفي لقاء «القمة والقاع»، يلعب النصر الأخير «15 نقطة» مع الشارقة المتصدر «31 نقطة»، بصالة راشد بن حمدان بنادي النصر، وانتهت مواجهة الدور الأول بفوز «الملك» على «العميد«28-19» ، فيما يستضيف مليحة منافسه شباب الأهلي، ويأتي «الفرسان» وصيف الترتيب «27 نقطة» ومليحة الثالث، والذي حقق مفاجأة من العيار الثقيل، بالفوز على الجزيرة في الجولة الماضية، وانتهت مباراة الدور الأول بالتعادل 24-24. 
ويلتقي الوصل السادس «20 نقطة» مع دبا الحصن السابع «15 نقطة» بصالة «الإمبراطور» الذي تفوق 29-27 في لقاء الدور الأول. 
ويتبقى جولتان في الدور التمهيدي لتحديد ترتيب الفرق الثمانية، حيث تلعب الفرق، من الأول إلى الرابع فيما بينها، حيث يلتقي أول الترتيب في التمهيدي مع الرابع، والثاني مع الثالث بنظام الذهاب والعودة، لتحديد طرفي النهائي، فيما تلعب الفرق، من الخامس إلى الثامن على الترضية، حيث يلتقي الخامس مع الثامن، والسادس مع السابع، والفائزان يلعبان على الخامس، والخاسران يلعبان على السابع.

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