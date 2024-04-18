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الرياضة

«الدوري الأوروبي» يطرد ليفربول وميلان!

«الدوري الأوروبي» يطرد ليفربول وميلان!
19 ابريل 2024 01:13

 
روما (د ب أ)

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ودع ليفربول الإنجليزي بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، رغم فوزه 1- صفر على مضيفه أتالانتا الإيطالي، في إياب دور الثمانية للمسابقة القارية.
وأحرز الجناح الدولي المصري محمد صلاح هدف ليفربول الوحيد في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن الفريق الإنجليزي عجز عن تعويض خسارته القاسية صفر- 3 على ملعبه أمام نظيره الإيطالي في مباراة الذهاب، التي أقيمت بينهما يوم الخميس الماضي، ليظفر أتالانتا ببطاقة الترشح للدور قبل النهائي في البطولة.
كما صعد أيضاً بايرليفركوزن الألماني للمربع الذهبي للمسابقة، عقب تعادله 1-1 مع مضيفه وستهام يونايتد الإنجليزي.
واستفاد الفريق المتوج مؤخرا بلقب الدوري الألماني هذا الموسم للمرة الأولى في تاريخه، من فوزه 2-صفر في لقاء الذهاب على ملعبه يوم الخميس الماضي، ليفوز 3-1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.
وأصبحت هذه هي المباراة الـ44 على التوالي، التي يحافظ خلالها ليفركوزن على سجله على سجله خالياً من الهزائم في مختلف المسابقات خلال الموسم الحالي.
وبات ليفركوزن أول فريق لا يتلقى أي خسارة في هذا العدد من اللقاءات المتتالية بجميع البطولات على مستوى أندية الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى، محطماً الرقم القياسي، الذي كان يحمله يوفنتوس الإيطالي.
وواصل روما مشواره في المسابقة، بعدما صعد أيضاً للدور قبل النهائي، بعد تغلبه 2-1 على ضيفه ميلان في المواجهة الإيطالية الخالصة بينهما.
وكرر روما تفوقه على منافسه، بعدما سبق أن تغلب على ميلان 1- صفر ذهاباً على ملعب «سان سيرو» الأسبوع الماضي.

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