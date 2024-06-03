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الرياضة

«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر

«الريشة الطائرة» يشارك في بطولة غرب آسيا 7 أكتوبر
3 يونيو 2024 19:04

 

 
دبي (وام)

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أعلن اتحاد الريشة الطائرة مشاركته المنتخب في بطولة غرب آسيا التي تستضيفها سلطنة عمان في الفترة من 7 إلى 12 أكتوبر المقبل، وينظم «الاتحاد» معسكر إعداد للمنتخب بإمارة الفجيرة أغسطس المقبل استعداداً للمشاركة في المنافسات.
وفي سياق آخر، قرر الاتحاد المشاركة بحكام وفنيين في فعاليات الألعاب الوطنية للأولمبياد الخاص التي تقام من 6 إلى 10 يونيو الحالي في أبوظبي على أن يعقد دورة المدربين الدولية الثالثة في الفترة من 24 إلى 28 يونيو الحالي.
وأشارت نورة الجسمي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، إلى أن المشاركة في الفعاليات الرياضية المتنوعة تلعب دوراً محورياًَ في الارتقاء بقدرات لاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.

إمارة الفجيرة
بطولة غرب آسيا
الريشة الطائرة
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