مدرب بلجيكا: دي بروين يتلقى إشارات من طائرة من دون طيار !



برلين (د ب أ)



أشاد دومينيكو تيديسكو مدرب منتخب بلجيكا بنجم الفريق وقائده كيفن دي بروين، قائلاً إنه يتمتع بحس مذهل، وذلك قبل انطلاق مشوار الفريق في بطولة أمم أوروبا 2024، وقال تيديسكو: «دي بروين يرى مساحات لا يلاحظها الآخرون، إنها ميزة جنونية، لدرجة أنني أشعر أنه يتلقى إشارات من طائرة من دون طيار في السماء».

ويعد صانع ألعاب مانشستر سيتي البالغ من العمر 32 عاماً أحد أعضاء الجيل الذهبي لمنتخب بلجيكا الذي يحلم بلقب كبير، بعدما فاز بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2018 وابتعد دي بروين عاماً عن صفوف منتخب بلجيكا بسبب الإصابة، وشارك في مباراتين وديتين هذا الشهر ضد الجبل الأسود (مونتنيجرو) ولوكسمبورج.

ومن المقرر أن يرتدي دي بروين شارة منتخب بلجيكا الذي سيفتتح مشواره بمواجهة سلوفاكيا يوم الاثنين ثم أوكرانيا ورومانيا في دور المجموعات. وواصل تيديسكو «إنه لاعب مميز للغاية، لذا نمنحه حرية في الملعب، فهو ملتزم ومتاح دائماً من أجل الفريق».

وأشار مدرب بلجيكا إلى أن لاعبين مثل يان فيرتونخن وروميلو لوكاكو من ضمن اللاعبين البارزين، ولكنهم لا يحتاجون لشارة الكابتن. ويرى تيديسكو أن منتخبات إنجلترا وفرنسا وإسبانيا وألمانيا تتصدر الترشيحات للفوز بلقب كأس أمم أوروبا. وحذر في ختام تصريحاته «يجب أن نتسم بالتركيز في دور المجموعات لأنه تنتظرنا مواجهات غير مريحة، لكن بإمكاني الوعد بأننا سنبدأ مشوارنا بكل ترقب وتفاؤل».