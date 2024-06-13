أمريكا والبرازيل يتعادلان في بروفة كوبا أمريكا



واشنطن (د ب أ)

تعادل المنتخب الأمريكي لكرة القدم مع ضيفه البرازيلي 1/1 في المباراة الودية في إطار استعداداتهما للمشاركة في بطولة كأس أمم أمريكا الجنوبية (كوبا أمريكا) التي تستضيفها الولايات المتحدة في وقت لاحق من الشهر الحالي.

وتقدم المنتخب البرازيلي بهدف سجله رودريجو في الدقيقة 17 وتعادل المنتخب الأمريكي عن طريق كريستيان بوليشيتش في الدقيقة 26.

ويتواجد المنتخب البرازيلي في المجموعة الرابعة مع منتخبات كولومبيا وباراجواي وكوستاريكا. فيما يلعب المنتخب الأمريكي في المجموعة الثالثة مع منتخبات أوروجواي وبنما وبوليفيا.