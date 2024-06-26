الأربعاء 26 يونيو 2024 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

لاوتارو يدعو الأرجنتين إلى مواصلة الكفاح

لاوتارو يدعو الأرجنتين إلى مواصلة الكفاح
26 يونيو 2024 09:09

واشنطن (د ب أ)

أخبار ذات صلة
سكالوني: الأرجنتين أظهرت الغريزة الفولاذية والقاتلة!
الحكم ينهار في «كوبا أميركا»!


شدد لاوتارو مارتينيز، نجم منتخب الأرجنتين، على أنه يتعين على فريقه مواصلة الكفاح إذا أراد الاحتفاظ بلقب كأس أميركا الجنوبية لكرة القدم «كوبا أميركا» للنسخة الثانية على التوالي.
وأصبح منتخب الأرجنتين أول المتأهلين لدور الثمانية في كوبا أميركا 2024، المقامة حالياً في الولايات المتحدة، عقب فوزه الصعب والمتأخر 1- صفر، على منتخب تشيلي، بالجولة الثانية في المجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة. وارتدى لاوتارو ثوب الإجادة مرة أخرى، بعدما سجل هدف منتخب الأرجنتين الوحيد في الدقيقة 88، بعد دقائق من نزوله إلى أرض الملعب من على مقاعد البدلاء، ليواصل هوايته في هز الشباك بالبطولة للمباراة الثانية على التوالي، ويصبح أول لاعب يحرز هدفين في النسخة الحالية للمسابقة.
وتابع لاعب إنتر ميلان الإيطالي ركلة ركنية نفذها زميله ليونيل ميسي، وعجز دفاع تشيلي عن إبعادها، لتصل الكرة إليه، ويسدد دون مضايقة من أحد، من داخل المنطقة، واضعا الكرة في الشباك.
وكان مارتينيز أحرز الهدف الثاني للأرجنتين خلال فوزها 2- صفر على كندا في المباراة الافتتاحية للبطولة، بعد لحظات أيضا من نزوله إلى أرض الملعب.
وقال مارتينيز عقب الفوز على تشيلي، والتأهل لدور الثمانية: «لقد كان الأمر مناسباً بالنسبة لي، وتمكنت من تحويل الكرة إلى الشباك، هذه المباريات دائماً تكون على هذا النحو، متكافئة ومعقدة، لكننا نغادر سعداء لأننا حصلنا على النقاط الثلاث». وأضاف مارتينيز في تصريحاته التي أبرزها الموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم: «يتعين علينا مواصلة اللعب بنفس الطريقة للاحتفاظ باللقب». واختتم مارتينيز، الذي دخل لأرض الملعب في الدقيقة 72 بدلاً من جوليان ألفاريز، حديثه قائلاً: «نحن سعداء، لقد حققنا ما أردناه، عائلتي هنا وأنا ألعب من أجلهم، إنهم هم الذين يعانون».
ورفع منتخب الأرجنتين رصيده إلى 6 نقاط في الصدارة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه منتخب كندا، بينما تساوى منتخبا بيرو وتشيلي في رصيد نقطة وحيدة. ويطمح منتخب الأرجنتين بطل العالم للانفراد بالرقم القياسي، كأكثر المنتخبات المتوجة بكأس أميركا الجنوبية، الذي يتقاسمه حالياً مع منتخب أوروجواي برصيد 15 لقباً لكل منهما.

أميركا
كوبا أميركا
الأرجنتين
لاوتارو مارتينيز
ليونيل ميسي
آخر الأخبار
«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»
الرياضة
«أبوظبي للزوارق» يدافع عن لقب «مونديال الفورمولا-2»
اليوم 11:17
شخص يشاهد بثاً إخبارياً مع لقطات أرشيفية لاختبار صاروخي لكوريا الشمالية، في محطة قطار في سيول
الأخبار العالمية
أميركا تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً
اليوم 11:05
بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات
الرياضة
بني ياس يعود إلى المدرسة البرتغالية بعد 7 سنوات
اليوم 11:00
حمدان بن محمد
علوم الدار
بقرار من حمدان بن محمد.. تعيين مدير تنفيذي لقطاع خدمات الدعم الإداري المؤسسي بهيئة الطرق والمواصلات
اليوم 10:58
ديشامب: لا داعي للقلق
الرياضة
ديشامب: لا داعي للقلق
اليوم 10:49
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©