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الرياضة

لاعبة الصين تخطف الأنظار بالطول الفارع

لاعبة الصين تخطف الأنظار بالطول الفارع
26 يونيو 2024 15:02

 
بكين (أ ف ب)

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خطفت لاعبة كرة سلة صينية الأنظار، مستفيدة من طولها الفارع البالغ مترين وعشرين سنتيمتراً، للتفوّق على منافساتها في حدث دولي، وبدأت تُقارن بنجم بلادها السابق ياو مينج.
حسب الاتحاد الدولي لكرة السلة «فيبا»، يبلغ طول جانج زييو مترين وعشرين سنتيمتراً بيد أن الصحف الصينية أشارت إلى أن اللاعبة البالغة 17 عاماً يبلغ طولها 2.28 مترين.
في الحالتين، استخدمت طولها لمساعدة المنتخب المضيف على تحقيق فوزين سهلين هذا الأسبوع في بطولة آسيا للسيدات تحت 18 سنة في شنجن، وانتشرت مقاطع فيديو لها في مختلف أنحاء العالم على مواقع التواصل الاجتماعي.
أمام إندونيسيا، سجّلت جانج 19 نقطة في 13 دقيقة، بعد دخولها بديلة خلال فوز فريقها 109-50.
أظهرتها مقاطع الفيديو تتفوّق بسهولة على منافساتها، وبالكاد تمكّنت بعض اللاعبات الإندونيسيات من الوصول إلى مستوى صدرها.
فازت الصين بعدها على نيوزيلندا 90-68، عندما كانت جانج أفضل مسجّلة برصيد 36 نقطة والتقطت 13 متابعة.
شبّهها مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي بنجم دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين سابقاً ياو مينج البالغ طوله 2.29 م ويُعدّ أفضل لاعب صيني في التاريخ.
ومن شروط المشاركة في الدوري الأميركي للسيدات أن تبلغ اللاعبة الأجنبية عشرين سنة على الأقل، فيما بدأ النقاد يتكهنون حول انضمامها المحتمل إلى الدوري الأقوى في العالم «دبليو أن بي إيه».

الاتحاد الدولي لكرة السلة
الصين
إندونيسيا
كرة السلة
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