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الرياضة

مذكرة تعاون بين «الاقتصاد» و«لاليجا»

مذكرة تعاون بين «الاقتصاد» و«لاليجا»
26 يونيو 2024 17:45

أبوظبي (الاتحاد)
وقّعت وزارة الاقتصاد مُذكرة تفاهم مع رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا»، لإطلاق مشروع إنشاء «مختبر مكافحة القرصنة» لحجب المواقع الإلكترونية المنتهكة لحقوق الملكية الفكرية وحقوق المؤلف والنشر والمحتوى الإبداعي في دولة الإمارات، وتطوير التكنولوجيا والأدوات الرقمية للكشف عن الاستخدام غير القانوني للمحتوى الصوتي والمرئي، حيث سيُقام هذا المشروع في مدينة دبي للإعلام التابعة لمجموعة تيكوم، وستعمل الوزارة والرابطة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.
وقّع المذكرة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وسعادة خافيير تيباس، رئيس رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بحضور اللواء الدكتور عبدالقدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون التميز والريادة في شرطة دبي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، وعبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم، وماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم - مدينة دبي للإعلام.

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