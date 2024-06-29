«الداخلية الألمانية» تشرح الوضع الأمني خلال «يورو 2024»

برلين (د ب أ)

أكدت نانسي فيزر وزيرة الداخلية الألمانية، أن الوضع الأمني خلال فعاليات بطولة الأمم الأوروبية لكرة القدم «يورو 2024»، المقامة حالياً في ألمانيا إيجابي، بعد انتهاء دور المجموعات.

وقالت فيزر في تصريحات لصحف شبكة «دويتشلاند» الألمانية الإعلامية: «يظل التأمين على رأس أولوياتنا، يجرى تطبيق إجراءات أمنية قوية، خاصة مع وجود قوي للشرطة في جميع الأماكن، في مواقع المشاهدة العامة للمباريات، وفي العديد من الأماكن الأخرى».

وأوضحت فيزر أن البطولة تمثل «جهداً هائلاً» بالنسبة لشرطة الولايات والشرطة الاتحادية، وقالت: «تنشر الشرطة الاتحادية وحدها 22 ألف فرد يومياً لحماية جميع الحدود الألمانية والمطارات وحركة السكك الحديدية، وتتخذ الشرطة إجراءات سريعة وحازمة ضد أعمال العنف التي يرتكبها مشاغبون وضد إلقاء الزجاجات وإطلاق الألعاب النارية، ومع ذلك، فإن تعرض أفراد الشرطة للهجوم أيضا يظهر مدى خطورة المهمة».

وذكرت فيزر أن السلطات الأمنية ستعمل باستمرار على تكييف إجراءاتها، وقالت: «خلال مرحلة خروج المغلوب من بطولة الأمم الأوروبية، يمكن تركيز القوات بشكل أكبر لأن عدداً أقل من المباريات سيقام في نفس اليوم، كما أن فرق الإنقاذ والإطفاء متواجدة دائماً في الخدمة، وتقدم وكالة الإغاثة التقنية الدعم من خلال 3400 متطوع، وأتوجه بجزيل الشكر والاحترام لهم جميعاً».