إسبانيا تطيح ألمانيا من «يورو 2024» بـ«رأسية قاتلة»!



شتوتجارت (أ ف ب)



أطاح المنتخب الإسباني نظيره الألماني، صاحب الضيافة، من الدور ربع النهائي لكأس أوروبا 2024 لكرة القدم، بهدف قاتل في الدقيقة الأخيرة من الوقت الإضافي الثاني «2-1»، عن طريق «البديل» ميكيل ميرينو في شتوتجارت.

افتتح «البديل» داني أولمو التسجيل لإسبانيا «51»، قبل أن تعادل ألمانيا، قبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي عبر «البديل» الآخر فلوريان فيرتس «89»، إلا أن كلمة الفصل كانت لميرينو «120».

وجاءت بداية اللقاء بدنية بامتياز، لاسيما من الجانب الألماني الذي كان واضحاً تركيزه على كسر عزيمة اللاعبين الإسبان، من خلال إظهار شخصية صارمة على أرض الملعب.

ودفع المنتخب الإسباني الثمن مبكراً، من خلال إصابة لاعبه الشاب بيدري «21 عاماً»، إثر عرقلة من توني كروس، ليضطر المدرب لويس دي لا فوينتي لإجراء تبديل مبكر من خلال الدفع بأولمو «8».

وسيطر الحذر على المباراة، مع أفضلية طفيفة للمنتخب الإسباني، فتقدم ابن الـ16 عاماً لامين يامال على الجهة اليمنى، قبل أن يمرّر إلى فابيان رويس المتمركز على مشارف المنطقة ليسدّد الأخير فوق العارضة «17».

حاول أصحاب الأرض الردّ، إثر مجهود رائع للقائد إيلكاي جوندوجان الذي تقدم ومرر ليوزوا كيميش الذي أرسل عرضية إلى المهاجم كاي هافيرتز، لكنّ رأسية الأخير جاءت مباشرة بين أحضان الحارس أوناي سيمون.

أجرى المدربان سلسلة تبديلات في مستهل الشوط الثاني، فأخرج المدرب يوليان ناجلسمان الثنائي لوروا سانيه وإيمري تشان اللذين حلّ مكانهما روبرت أندريش وفيرتز، فيما دفع دي لا فوينتي بالمدافع ناتشو مكان روبان لو نورمان.

وبدا أنّ المنتخب الإسباني أكثر تصميماً في بداية الشوط الثاني، فهدّد مرمى نوير بعد دقيقتين فقط من بدايته، بعد تمريرة رائعة من يامال إلى ألفارو موراتا الذي ارتدت كرته من الجهة الخارجية للقائم.

ولم يتأخر المنتخب الإسباني لهزّ شباك ألمانيا، بعد أن تقدم يامال مجدداً على الجهة اليمنى، قبل أن يمرر كرة متقنة لأولمو الذي تابعها مباشرة في الزاوية المنخفضة اليسرى لمرمى الحارس نوير «51».

احتاج المنتخب الألماني لدقائق عدّة لاستيعاب الصدمة، وسارع ناجلسمان للدفع بمنقذه أمام سويسرا في ختام الدور الأول، نيكلاس فولكروج الذي دخل مكان جوندوجان.

وانتقلت اليد الطولى إلى أصحاب الأرض الذين لم يملكوا شيئاً ليخسروه بعد تلقي الهدف، وكادوا يدركون التعادل إثر سلسلة تمريرات وصلت إلى أندريش على مشارف المرمى الذي سددها خاطفة، لكنّ الحارس الإسباني ارتمى لها متصدياً ببراعة «69».

واقترب مجدداً المنتخب الألماني من فرض التعادل، إثر انطلاقة سريعة لفيرتز، قبل أن يمرر إلى فولكروج الأسرع للكرة من ناتشو، سددها مباشرة بالقائم في أخطر فرص ألمانيا في اللقاء «77».

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الوقت الأصلي، أثمر الضغط الألماني أخيراً بالتعادل، إثر كرة عرضية وصلت إلى كيميش الذي أعادها برأسه إلى فيرتز المتمركز داخل المنطقة، سددها قوية في الشباك الإسبانية «89».

وفي الوقتين الإضافيين، كان المنتخب الألماني الجانب الأكثر خطورة، وتجاهل حكم اللقاء مطالبة الألمان بركلة جزاء، إثر تسديدة لجمال موسيالا ارتدت من يد مارك كوكوريّا «107».

ونجح المنتخب الإسباني في خطف هدف الفوز في الدقيقة الأخيرة من الشوط الإضافي الثاني، إثر كرة عرضية لأولمو تابعها «البديل» ميرينو برأسية قاتلة في زاوية المرمى «120».



