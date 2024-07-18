287 لاعباً في «النسخة الأولى» لدوري الإمارات للرياضات الإلكترونية

معتصم عبدالله (أبوظبي)



تنطلق اليوم «النسخة الأولى» من «دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية»، والتي ينظمها اتحاد اللعبة، بمشاركة 287 لاعباً ، وتشمل 4 ألعاب «كرة القدم الإلكترونية، دوري الأساطير، فالورانت، موبايل ليجند مواجهة الأبطال».

وتستمر منافسات النسخة الأولى للدوري حتى 28 يوليو الجاري، ويبلغ مجموع جوائزها 75 ألف درهم، وتنطلق من خلال تصفيات «الأون لاين» للفرق المشاركة في جميع الألعاب، مروراً بالتصفيات الحضورية في «تيتان جيمينج» بالشارقة، والأدوار النهائية المقررة من 26 إلى 28 يوليو الجاري في «بكسول جيمينج» للألعاب، مركز الرياضة الإلكترونية وألعاب الواقع الافتراضي، والوجهة الأبرز من نوعها في أبوظبي.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي لاتحاد الرياضات الإلكترونية، والذي عُقد بفندق «هوليداي إن» بالشارقة، بحضور سعيد علي الطاهر، الأمين العام للاتحاد، وحمد قاسم، رئيس لجنة المسابقات، ومحمد خالد المدني، رئيس لجنة كرة القدم، وعبد الولي الأنصاري، عضو اللجنة الفنية بالاتحاد.

ووصف سعيد علي الطاهر، إطلاق النسخة الأولى للدوري باللحظة التاريخية، والتي تعكس الالتزام بدعم ونمو قطاع الرياضات الإلكترونية في الإمارات، بما يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة لجعل الإمارات مركزاً إقليمياً وعالمياً للابتكار والتكنولوجيا.



وقال الأمين العام للاتحاد: «الدوري المستحدث سيكون بمثابة منصة تجمع أفضل اللاعبين والفرق داخل الدولة وخارجها، وتوفر لهم البيئة المثالية للتنافس الرياضي وتبادل الخبرات، حيث يشمل مجموعة متنوعة من الألعاب الإلكترونية الشهيرة»، لافتاً إلى أن الدوري يسهم في اكتشاف ودعم المواهب الإماراتية، وتشكيل فرق ومنتخبات قادرة على المنافسة في البطولات الإقليمية والعالمية.

وتستقطب لعبة كرة القدم الإلكترونية «FC24»، ضمن النسخة الأولى لدوري الإمارات، 186 لاعباً من 11 نادياً، تشمل النصر، الوصل، شباب الأهلي، الجزيرة، العين، عجمان، خورفكان، اتحاد كلباء، بني ياس، البطائح، والفجيرة.

ويشارك في لعبة «دوري الأساطير» ضمن «دوري الإمارات»، 30 لاعباً، يتنافسون في لعبة الفيديو المتعددة اللاعبين عبر الإنترنت والتي جرى إصدارها عام 2009، قبل أن تتحول إلى واحدة من أشهر الألعاب في العالم، وتتميز بمجموعة من الشخصيات الأسطورية الشاملة التي يمكن للاعبين اختيارها، والمشاركة في مباريات تنافسية بنظام الفرق.

وتضم لعبة «فالورانت» ضمن المنافسة ذاتها، 45 لاعباً يشاركون في لعبة تصويب منظور الشخص الأول «FPS» متعددة اللاعبين، والتي جرى إصدارها في عام 2020، وتميزت بجمع عناصر من ألعاب فيديو شهيرة تناسب محبي اللعب التكتيكي والتنافسي.

في المقابل، يشارك 56 لاعباً في منافسات لعبة «موبايل ليجند»، وهي متاحة على منصات الهواتف الذكية، وتعتمد على رسومات ثلاثية الأبعاد وتصميمات جذابة تجعل من اللعبة تجربة بصرية ممتعة من خلال الهواتف الذكية.

محطة الختام

تنسجم استضافة أبوظبي للمراحل النهائية لمنافسات النسخة الأولى لـ «دوري الإمارات للرياضات الإلكترونية»، في «بكسول جيمينج» للألعاب، مع استراتيجية تعزيز نمو صناعة الألعاب في أبوظبي، ودعم منظومة الألعاب والرياضات الإلكترونية، لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للألعاب.

ويشكِّل قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية، المزدهر في أبوظبي، ركيزة في مسيرة التحوُّل الرقمي في الإمارة، ومحفِّزاً أساسياً لتوسُّع قطاع الابتكار.