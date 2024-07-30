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الرياضة

منتخب مصر يهزم إسبانيا ويتأهل إلى ربع نهائي «أولمبياد باريس»

منتخب مصر يهزم إسبانيا ويتأهل إلى ربع نهائي «أولمبياد باريس»
30 يوليو 2024 19:17

تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى ربع نهائي دورة الألعاب الأولمبية في باريس، بعد فوزه على المنتخب الإسباني 2-1 في الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة لمسابقة كرة القدم.

سجل هدفي منتخب مصر إبراهيم عادل في الدقيقتين "40 و62". و سجل سامو أوموروديون هدف إسبانيا في الدقيقة "90".
وتصدرت مصر المجموعة بـ 7 نقاط، وحلت إسبانيا التي تأهلت أيضاً لربع النهائي في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.

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ويلتقي منتخب مصر، رابع نسختي 1928 و1964، في ربع النهائي مع ثاني المجموعة الرابعة بعد غد الخميس، فيما تلعب إسبانيا مع متصدر نفس المجموعة في اليوم ذاته.

المصدر: آ ف ب
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