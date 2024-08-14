أوساكا: أسمع نفسي أصرخ!!



طوكيو (رويترز)

قالت نعومي أوساكا إنها لا تزال لا تشعر بأنها على طبيعتها في الملعب بعد ثمانية أشهر من عودتها للمنافسات، عقب فترة راحة بسبب الأمومة، إذ شعرت اللاعبة اليابانية الحائزة على أربع بطولات كبرى بالحيرة بسبب افتقارها للقوة والدقة.

وخسرت أوساكا (26 عاماً) أمام آشلين كروجر في الدور الثاني من تصفيات بطولة سينسناتي المفتوحة للتنس، في أحدث انتكاسة في أدائها قبل خوض آخر البطولات الأربع الكبرى هذا العام في بطولة أميركا المفتوحة من 26 أغسطس إلى الثامن من سبتمبر المقبل.

وكتبت أوساكا عبر حسابها على تطبيق إنستجرام: «مشكلتي الأكبر حالياً ليست الهزائم، لكن مشكلتي الأكبر هي أنني لا أشعر أنني في جسدي، إنه شعور غريب، أن أضيع ضربات لا ينبغي أن أضيعها وأطلق ضربات أقل قوة مما كنت من قبل. أحاول أن أقول لنفسي، 'لا بأس، أنت تقومين بعمل رائع. فقط تجاوزي هذه المباراة واستمري في الدفع للأمام، لكن عقلياً هذا الأمر يستنزفني حقاً. في داخلي، أسمع نفسي أصرخ!'».

وعادت أوساكا للملاعب في يناير الماضي بعد غياب دام 15 شهراً أنجبت خلاله طفلتها. وتحتل أوساكا الآن المركز 90 عالمياً، وكان أفضل نتائجها الوصول إلى دور الثمانية في بطولتي الدوحة وسيرتوخنبوس.

وقالت أوساكا: «لقد لعبت عدداً قليلاً من المباريات هذا العام وشعرت فيها وكأنني كنت أنا، وأعلم أن هذه اللحظة ربما تكون مجرد مرحلة قصيرة من كل الانتقالات الأخيرة (الرمل والعشب والرمل والصلب)، ومع ذلك فإن الشعور الوحيد الذي يمكنني تشبيهه بما أشعر به الآن هو شعور ما بعد الولادة، هذا يخيفني لأنني ألعب التنس منذ أن كنت في الثالثة من عمري، لذلك يجب أن أشعر بالمضرب وكأنه امتداد ليدي».

وستشارك أوساكا في بطولة أميركا المفتوحة، حيث فازت باللقب عامي 2018 و2020، لكنها قالت إنها لا تفهم لماذا تشعر بأن كل شيء في أدائها أصبح «جديداً تقريباً» مرة أخرى، وأضافت: «يجب أن يكون الأمر بسيطاً بالنسبة لي مثل التنفس لكنه ليس كذلك. أنا حقاً لم أمنح نفسي فرصة للوصول لهذه الحقيقة حتى الآن».