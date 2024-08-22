8 رياضات في «ألعاب السيدات»

دبي (الاتحاد)

اعتمدت اللجنة المنظمة لدورة الشيخة هند للألعاب الرياضية للسيدات، البرنامج الزمني وجدول المنافسات للنسخة الثانية عشرة من الدورة الأكبر من نوعها، والتي ينظمها مجلس دبي الرياضي، برعاية حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي «رعاه الله»، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم، وتهدف إلى استقطاب المواهب الرياضية النسائية ونشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة للمرأة.

وتقام «النسخة 12» من 16 إلى 30 أكتوبر المقبل، وتضم الدورة 8 ألعاب رياضية، هي البولينج، سباق الجري، البادل، الريشة الطائرة، سباق الدراجات الهوائية، الرماية، سباق الموانع، بالإضافة إلى لعبة كرة السلة الثلاثية 3×3 التي تم إضافتها إلى الدورة هذا العام.

وأعلنت اللجنة المنظمة عن موعد فتح باب التسجيل أمام الفرق واللاعبات الراغبات في المشاركة والذي يبدأ 3 سبتمبر، ويستمر إلى 4 أكتوبر، حيث تقوم كل مؤسسة بإنشاء حساب خاص بها على الموقع لرفع كافة الوثائق والمستندات الخاصة بتسجيل اللاعبات واختيار الألعاب التي تشارك فيها كل لاعبة.

وحددت اللجنة المنظمة البرنامج الزمني وجدول المنافسات، حيث تبدأ بطولة البولينج 16 أكتوبر بمركز دبي الدولي للبولينج، يليها سباق الجري بمدينة إكسبو دبي 17 أكتوبر، وتقام بطولة البادل في نادي جست بادل من 18 إلى 20 أكتوبر، كما تقام الريشة الطائرة في نادي النصر من 21 إلى 24 أكتوبر.

ويقام سباق الدراجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي 25 أكتوبر، وتقام بطولة الرماية في مديان فزاع للرماية 26 أكتوبر، كما يقام سباق الموانع في نادي جرافيتي جيم 27 أكتوبر، وكرة السلة 3 × 3 في نادي النصر من 28 إلى 30 أكتوبر.

دعت اللجنة المنظمة جميع السيدات الراغبات في المشاركة في «النسخة 12» من منتسبات مؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص من المواطنات والمقيمات وبنات الموظفين، إلى تجهيز الفرق والاستعداد للتسجيل مطلع سبتمبر المقبل، من خلال تجهيز المستندات الخاصة بالمشاركات.