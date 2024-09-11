«الإمارات لرياضات التزلج» يحصل على عضوية الاتحاد الدولي

العين (وام)

أكد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، رئيس اتحاد رياضات التزلج، أن الرياضة الإماراتية بدعم ورعاية القيادة الرشيدة حققت قفزات نوعية ضمن استراتيجية التنافسية العالمية، وقال إن خطوة الانضمام إلى العضوية الدولية تحقق العديد من المكتسبات الحيوية للاتحاد، كما يمهد الطريق أمام الرياضيين الإماراتيين في مجال رياضات التزلج للمنافسة على المستوى الدولي لأول مرة، إلى جانب قدرة دولة الإمارات على استضافة فعاليات رياضات التزلج الدولية.

جاء ذلك، خلال اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي للتزلج في العاصمة الإيطالية روما، حيث اعتمد الاتحاد الدولي للتزلج بالإجماع العضوية الكاملة لاتحاد الإمارات، ليصبح عضواً فاعلاً في المنظومة الدولية، بحضور مريم راشد المنصوري عضوة مجلس إدارة الاتحاد.

وأثنى معاليه على جهود الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية في الدولة، ودورهم الملموس في النمو والتطور الذي تشهده الرياضة في جميع مجالاتها.

وأشار معاليه، إلى أن الاتحاد يتبنى تنفيذ العديد من البرامج والخطط الداعمة لتحقيق الأهداف المستقبلية، والوصول إلى نطاق واسع لممارسي اللعبة، واكتشاف المواهب وإبراز مواهبهم وقدراتهم والتزود بالمهارات الرياضية لتمثيل ورفع اسم الإمارات عالياً بالشكل المشرف في مختلف المحافل الرياضية الدولية.

من جانبه، أوضح المستشار أحمد سالم سودين، النائب الأول لرئيس الاتحاد، أن العضوية الدولية نقلة نوعية ودافع كبير لمضاعفة الجهود والعمل على نشر وتطوير رياضة التزلج في الإمارات.