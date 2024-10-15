يامال يرفع قيمته التسويقية «150%» و«قفزات جنونية» تبلغ «9900%»!



عمرو عبيد (القاهرة)

قام الموقع العالمي المُتخصص في مجال سوق انتقالات اللاعبين والقيم التسويقية، ترانسفير ماركت، بعمل تحديث جديد خلال شهر أكتوبر الحالي، وهو ما وضع البرازيلي فينيسيوس جونيور بجوار النرويجي إيرلينج هالاند، فوق القمة العالمية بقيمة تسويقية تبلغ 200 مليون يورو، بينما كانت «القفزة الكُبرى» من نصيب «الموهوب» لامين يامال، الذي ارتفعت قيمته التسويقية إلى 150 مليوناً، بعد أقل من 3 أشهر من زيادتها الأخيرة، في يوليو الماضي، وكانت قيمة يامال السوقية قد بلغت 90 مليون يورو في يونيو، قبل أن ترتفع في الشهر التالي إلى 120، ثم وصلت مؤخراً إلى 150، ليكون أحد أبرز أصحاب «القفزات الضخمة» منذ مطلع العام الحالي.

وبحسابات الزيادات اللافتة في القيم التسويقية منذ يناير 2024، ارتفعت قيمة يامال بمقدار «150%»، حيث كانت قيمته تبلغ 60 مليون يورو فقط في بداية العام الحالي، وهو ما يعني إضافة 90 مليوناً إلى تلك القيمة، خلال التحديث الأخير في أكتوبر الجاري، بينما ارتفعت قيمة فينيسوس بمقدار «33.3%»، من 150 مليوناً إلى 200 مليون، خلال نفس الفترة، في حين كانت زيادة نجم مانشستر سيتي، فيل فودين، بـ«36.4%»، من 110 إلى 150 مليون يورو، أما «الصاروخ» هالاند، فرغم تصدره المشهد العالمي حالياً بـ200 مليون، إلا أن ارتفاع قيمته التسويقية سار بصورة «معتدلة» نظراً لتطور مستواه بثبات، وكذلك بلوغه قيمة تسويقية مرتفعة سابقاً، في يناير الماضي، حيث زادت قيمته من 180 إلى 200 مليون، بمعدل «11.1%» فقط.

وبين «الأغنياء»، لم تتغير القيمة التسويقية لثنائي ريال مدريد، مبابي وبيلينجهام، حيث بقي كلاهما عند حدود الـ 180 مليون يورو، بينما ارتفعت قيمة بوكايو ساكا بنسبة «16.7%»، مقابل «18.2%» لنجم خط وسط «السيتي»، رودري، وهي نفس نسبة زيادة قيمة جمال موسيالا مع بايرن ميونيخ، في حين كانت «القفزة» أكبر لمصلحة فالفيردي مع «الملكي»، بـ30%، وهو نفس حال فلوريان فيرتز مع ليفركوزن.

كما زادت قيمة ديكلان رايس بنسبة 9.1%، مقابل 22.2% لزميله في أرسنال، أوديجارد، أما «الثنائي المتطابق»، تشواميني وكامافينجا، فقد ارتفعا سوياً من 90 إلى 100 مليون، بنسبة 11.1%، ولفت كول بالمر الأنظار في تلك القائمة، نظراً لقفزته هو الآخر بنسبة «100%»، إذ بلغت قيمته سابقاً 45 مليون يورو، لتصل الآن إلى 90 مليوناً، ومن المُتوقع استمراره في الصعود، نظراً للمستوى الباهر الذي يقدمه مع تشيلسي حالياً.

وبعيداً عن «أصحاب مئات الملايين»، فإن هناك «قفزات جنونية» شهدها التحديث الأخير، ربما للاعبين أقل شُهرة، أبرزهم البرازيلي الصغير، جوستافو نونيز، لاعب برينتفورد المُنتقل إليه من جريميو، الذي قفز بمعدل يكاد يقارب «عشرة آلاف بالمئة»، وتحديداً «9900%»، إذ ارتفعت قيمته من 100 ألف يورو إلى 10 ملايين، وهي نفس نسبة ارتفاع قيمة النيجيري الواعد، كريستانوس أوتشي، المُنتقل مؤخراً من أتلتيكو سبتة إلى خيتافي، حيث قفز من 50 ألفاً إلى 5 ملايين، كما ارتفعت قيمة السنغالي صاحب الـ 20 عاماً، موسى ندياي، بنسبة «5900%»، من 10 آلاف يورو إلى 600 ألف، بفضل انتقاله إلى «العميد»، فريق النصر، من جراف دي داكار السنغالي.

بعض اللاعبين في الأندية الشهيرة حققوا ارتفاعات «قياسية» أيضاً، منهم الصاعد باو كوبارسي مع برشلونة، حيث قفزت قيمته من 1.5 مليون إلى 40 مليوناً، بنسبة «2566.7%»، كما حقق زميله فيرمين لوبيز نسبة زيادة بلغت «233.3%»، من 15 إلى 50 مليون يورو، وارتفعت قيمة الألماني ألكسندر بافلوفيتش، ناشئ بايرن ميونيخ، من مليوني يورو إلى 50 مليوناً، بنسبة «2400%»، وحصد الإيطالي ريكاردو كالافيوري زيادة بنسبة 246.2% مع أرسنال، مقابل 200% للتركي أردا جولر مع ريال مدريد، و116.7% للفرنسي برادلي باركولا مع باريس سان جيرمان.