برشلونة يضع «جناح» بلباو «أولوية»



أنور إبراهيم (القاهرة)



رغم الوضع المالي السيئ لبرشلونة، إلا أن إدارته ترغب في إبرام صفقة سوبر، خلال سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وتضع الجناح الدولي الإسباني نيكو وليامز، مهاجم أتليتك بلباو في مقدمة أولوياتها، متناسية فشلها في ضمه الصيف الماضي، حيث تمسك اللاعب بالاستمرار مع ناديه، نزولاً على رغبة شقيقه إنياكي وليامز، واستجابة لرغبة النادي في بقائه، لمساعدته في مغامرته في الدوري الأوروبي «يوروبا ليج».

وتألق وليامز في كأس الأمم الأوروبية الأخيرة «يورو 2024» إلى جوار مواطنه داني أولمو لاعب لايبزج السابق، ما جعل برشلونة يتمسك بالحصول على خدماتهما، ونجح بالفعل في التعاقد مع أولمو، بينما تعثرت مفاوضاته لضم وليامز.

ولم يكن الألماني هانسي فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة يهتم إلا بضم أولمو، وهو ما تحقق له رغم أنه كلف «الكتالوني» 60 مليون يورو، بينما تجاهل وليامز تماماً.

وكشفت صحيفة سبورت النقاب عن أن إدارة «البارسا» لم تغلق ملف ضم ويليامز، مثلما ردد البعض في الصيف الماضي، وإنما أرجأته فقط، خاصة بعد أن فشلت في ضم الجناح الإيطالي فيدريكو كييزا لاعب يوفنتوس، والذي انتقل إلى ليفربول الإنجليزي.

ورغم أن فليك نجح في بناء فريق قوي، مستعيناً بعدد من لاعبي أكاديمية «لاماسيا»، إلى جانب أصحاب الخبرة مثل البولندي روبرت ليفاندوفسكي، والبرازيلي رافينيا، ونجح بالمجموعة التي تمزج بين الشباب والخبرة في صدارة الدوري «الليجا»، واحتلال المركز السابع في ترتيب فرق دوري الأبطال الأوروبي في ثوبه الجديد، إلا أن إدارة برشلونة ظلت متمسكة برغبتها في ضم وليامز في الصيف القادم.

ولكن الصحيفة تساءلت عما إذا كان أتليتك بلباو سيكون أكثر مرونة في أي مفاوضات قادمة مع برشلونة، وما إذا كان سيسمح بانتقال نجمه إلى «البارسا»، أم سيغالي في طلباته المادية، ويعرقل إتمام الصفقة مجدداً، خاصة أن عقد وليامز يمتد حتى «صيف 2027»، وفي ظل منافسة قوية من جانب باريس سان جيرمان الفرنسي الذي يبحث بدوره عن بديل سوبر لنجمه وهدافه التاريخي كيليان مبابي الذي رحل «مجاناً» إلى ريال مدريد، وعلى استعداد في الوقت نفسه لدفع أي مبلغ يطلبه أتليتك بلباو، نظير الاستغناء عن خدمات وليامز.