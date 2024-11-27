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الرياضة

تأجيل انتخابات الاتحادات إلى يونيو 2025

تأجيل انتخابات الاتحادات إلى يونيو 2025
27 نوفمبر 2024 22:00

 
معتصم عبدالله (أبوظبي)

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وجهت الهيئة العامة للرياضة، الاتحادات المعنية بانتخابات الدورة الجديدة 2024- 2028، إلى تعديل نظمها الأساسية الحالية، بما يتوافق ومواد قانون الرياضة، و«اللائحة التنفيذية» للقانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2023 بشأن الرياضة.
وأمهلت الهيئة في مراسلاتها الرسمية، الاتحادات الرياضية حتى يونيو 2025، من أجل تعديل «النظم الأساسية»، بما يتوافق والقانون الجديد، الأمر الذي يفضي إلى استمرارية عمل مجالس الإدارات الحالية حتى يونيو من العام المقبل.
وكان من المقرر انطلاق انتخابات الدورة الجديدة 2024- 2028، باتحادات الطاولة واليد والطائرة خلال سبتمبر وأكتوبر الماضيين، على أن تعقبها بقية اتحادات الألعاب الجماعية والفردية.
وشهدت الدورة الانتخابية الأخيرة 2020- 2024، احتكام الاتحادات الرياضية إلى قواعد النظم الأساسية المعتمدة لكل اتحاد منتخب على حدة، بدلاً من الاعتماد على اللائحة التنفيذية للاتحادات الرياضية الخاصة بالهيئة، والتي كانت تُدار من خلالها كل الجهات العاملة في رعاية الشباب والرياضة بالدولة، بما في ذلك الاتحادات والروابط.
وراعت النُظم الأساسية للاتحادات الرياضية، التوافق مع نظم الاتحادات الدولية في مجال كل لعبة على حدة، بجانب مواءمتها مع الميثاق الأولمبي، والتشريعات المنظمة للحركة الرياضية المحلية.

الإمارات
الهيئة العامة للرياضة
اتحاد الطائرة
اتحاد الطاولة
اتحاد اليد
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