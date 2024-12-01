نابولي يواصل القبض على قمة «الكالشيو»



ميلانو (أ ف ب)



ضمن نابولي الخروج من المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم في الصدارة، وذلك بعد عودته من ملعب تورينو بالفوز 1-0، وبقي أمام الإنتر حامل اللقب.

ويبدو أن فريق المدرب أنتونيو كونتي وضع خلفه هزيمته المذلة في المرحلة الحادية عشرة على أرضه أمام أتالانتا برباعية، إذ أتبعها بتعادل على أرض الإنتر 1-1، ثم فوز على روما 1-0 والآن على تورينو خارج الديار.

ويدين نابولي بفوزه العاشر للموسم إلى الوافد الجديد الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي، بعدما وصلته الكرة من الجورجي خفيتشا كافاراتسخيليا (31)، رافعاً رصيد الفريق الجنوبي إلى 32 نقطة في الصدارة بفارق 4 نقاط عن الإنتر، بانتظار مباراة الأخير على أرض فيورنتينا القادم من 10 انتصارات متتالية في كافة المسابقات، بينها سبعة في الدوري للمرة الثانية فقط في تاريخه، بعد أولى بين فبراير وأبريل 1960 (8 توالياً في حينها).

وللمرة الرابعة فقط في تاريخه، حافظ نابولي على نظافة شباكه لتسع مباريات في المراحل الـ14 الأولى، ما نال استحسان كونتي الذي قال لشبكة «دازون» للبث التدفقي «في كل مباراة، يجب أن تولي الاهتمام للتفاصيل»، موضحاً «رأيت التبديلات التي أجروها يمكن أن تتسبب لنا بعض المتاعب، فأردت أن أضمن النتيجة، لأنه عندما تكون متقدما 1-0 أي شيء يمكن أن يحصل».

وتابع «أنا سعيد بالنتيجة والأداء لأن تورينو خصم صعب على الدوام، لاسيما على أرضه وفي هذه الأجواء».

وتحضر نابولي بشكل جيد لمواجهتيه في ثمن نهائي مسابقة الكأس والمرحلة المقبلة مع لاتسيو الذي توقف الأحد مسلسل انتصاراته المتتالية عند سبعة في كافة المسابقات، بينها خمسة في الدوري، وذلك بسقوطه على أرض بارما 1-3 في لقاء تخلف خلاله منذ الدقيقة 6 بهدف للروماني دينيس مان.

وبقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني، حين بات التونسي أنس حاج محمد عن 19 عاماً و250 يوماً ثاني أصغر هداف أجنبي خلال تاريخ بارما في الدوري بعد السويدي ديان كولوشيفسكي (19 عاماً و158 يوماً ضد تورينو في سبتمبر 2019)، وذلك بتسجيله الهدف الثاني بتسديدة من خارج المنطقة (53).

وبعدما قلص الأرجنتيني فالنتين كاستيانوس الفارق للاتسيو في الدقيقة 80، أعاده إنريكو دل براتو إلى هدفين في الوقت بدل الضائع، إثر هجمة مرتدة (1+90)، مؤكداً الفوز الثالث لبارما هذا الموسم والهزيمة الرابعة للاتسيو الذي تجمد رصيده عند 28 نقطة في المركز الخامس، بفارق ثلاث نقاط أمام يوفنتوس الذي يحل ضيفاً على ليتشي.