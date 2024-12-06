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الرياضة

راشد الظاهري يسجل أسرع زمن في تجارب الفورمولا- 4

راشد الظاهري يسجل أسرع زمن في تجارب الفورمولا- 4
7 ديسمبر 2024 01:01

أبوظبي (الاتحاد)

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جائزة الاتحاد للطيران الكبري لـ«الفورمولا 1»
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سجل السائق راشد الظاهري، الزمن الأسرع في حصة التجارب الحرة لجولة كأس بطولة فورمولا-4 الشرق الأوسط التي تقام منافساتها ضمن فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 في أبوظبي لعام 2024.
وسجل راشد الذي يتسابق بألوان فريق ياس هيت للسباقات زمناً قدره 1:56.905 متفوقاً على البريطاني كاي دارياني من فريق إيفانز جي بي، الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره 1:57.309، بينما احتل الإندونيسي كبير أنوراج من فريق إكسيل موتورسبورت المركز الثالث.
وفي الوقت نفسه، شهدت أكاديمية ياس هيت للسباقات حضور سائقيها ضمن أسرع 10 أوقات، حيث حل كل من احتلال آدم الأزهري (1:57.838)، وزميله في الفريق أوغست رايبر (1:57.930) في المركزين السابع والتاسع على التوالي.

الفورمولا 4
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى
أبوظبي
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
الإمارات
راشد الظاهري
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