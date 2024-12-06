راشد الظاهري يسجل أسرع زمن في تجارب الفورمولا- 4

أبوظبي (الاتحاد)

سجل السائق راشد الظاهري، الزمن الأسرع في حصة التجارب الحرة لجولة كأس بطولة فورمولا-4 الشرق الأوسط التي تقام منافساتها ضمن فعاليات عطلة أسبوع سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولاـ1 في أبوظبي لعام 2024.

وسجل راشد الذي يتسابق بألوان فريق ياس هيت للسباقات زمناً قدره 1:56.905 متفوقاً على البريطاني كاي دارياني من فريق إيفانز جي بي، الذي جاء في المركز الثاني بزمن قدره 1:57.309، بينما احتل الإندونيسي كبير أنوراج من فريق إكسيل موتورسبورت المركز الثالث.

وفي الوقت نفسه، شهدت أكاديمية ياس هيت للسباقات حضور سائقيها ضمن أسرع 10 أوقات، حيث حل كل من احتلال آدم الأزهري (1:57.838)، وزميله في الفريق أوغست رايبر (1:57.930) في المركزين السابع والتاسع على التوالي.