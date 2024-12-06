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الرياضة

هنا ياس.. هدير السيارات يرتفع في «فورمولا أبوظبي»

هنا ياس.. هدير السيارات يرتفع في «فورمولا أبوظبي»
7 ديسمبر 2024 01:01

مصطفى الديب (أبوظبي)

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جائزة الاتحاد للطيران الكبري لـ«الفورمولا 1»
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تنطلق على حلبة مرسى ياس، اليوم، تجارب التأهيل الرسمية لسباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى لـ«الفورمولا-1» التي تعد آخر جولات بطولة العالم، وتحدد نتائجها مراكز السائقين على خط الانطلاق في السباق الرئيسي غداً.
وتجرى ظهر اليوم التجارب الحرة الثالثة، بعد أن شهد يوم أمس إقامة تجربتين حرتين، فاز بالأولى شارل لوكلير سائق «فيراري»، فيما حسم التجربة الحرة الثانية لاندو نوريس سائق «ماكلارين»، وسجل لوكلير ونوريس أفضل توقيت خلال التجارب الأولى والثانية. 
بدا أن الصراع بين «ماكلارين» و«فيراري» على حسم «لقب الصانعين» مبكراً مع التجارب الحرة، إذ يتصارع الفريقان على اللقب، بعدما ذهب لقب السائقين إلى الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بل الذي تُوج به للمرة الرابعة في تاريخه.
وتلقى «فيراري» ضربة تكاد تطيح بآماله في المنافسة على لقب الصانعين، بعد فرض عقوبة التراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق، بحق سائق الفريق شارل لوكلير، بعدما اضطر الفريق إلى استخدام بطارية جديدة، وتغيير مخزن الطاقة خلال التجارب الأولى، ليستنفد العدد المسموح به خلال الموسم.
وأصبحت حظوظ «ماكلارين» أكبر في «لقب الصانعين»، في ظل فارق الـ21 نقطة بينه وبين «فيراري»، إذ يتصدر «ماكلارين» الترتيب برصيد 640 نقطة، إلا أن الأمور لم تحسم بشكل نهائي، وربما تحدث متغيرات خلال السباق تقلب الأمور رأساً على عقب.
وسجل السائق القادم من موناكو، شارل لوكلير، أسرع زمن خلال حصة التجارب الحرة الأولى، بزمن دقيقة و24:321 ثانية، متفوقاً على البريطاني لاندو نوريس الذي جاء ثانياً بفارق 0.221 ثانية، فيما احتل المركز الثالث في التجارب مواطنه لويس هاميلتون سائق مرسيدس وبطل العالم 7 مرات، وخلفه زميله في الفريق جورج راسل.
ورغم معاناة شارل لوكلير في بداية التجارب، فإنه قام بتسجيل لفات سريعة في الجزء الأخير من الجولة، إذ تأخر لوكلير في الخروج من المسار بسبب مشكلة في الطاقة بسيارته الفيراري.
وتقدم هاميلتون إلى صدارة التجربة مؤقتاً بعد مرور نصف الوقت، قبل أن يعود لوكلير في الدقائق العشرة الأخيرة، ليسجل أسرع زمن.
وسيطر نوريس على التجارب الحرة الثانية، متقدماً على زميله في «ماكلارين» أوسكار بياستري، وهولكنبرج سائق «هاس»، إذ أثبت «ماكلارين» أنه عازم بقوة على عدم التفريط في «لقب الصانعين».
وبعد مشاركة السائقين الشباب في جلسة التجارب الحرة الأولى، عاد بياستري وكارلوس ساينز وماكس فيرستابن ولانس سترول ويوكي تسونودا وأليكس ألبون إلى المنافسة.
وأنهى نوريس التجارب الثانية بزمن دقيقة و25:020 ثانية، حيث كافح نوريس مع تقدم الوقت وسط معركة بين «فيراري» و«ماكلارين» على إثبات التفوق، واستطاع التقدم على كارلوس ساينز ولوكلير وبياستري.
وفي الوقت نفسه، عانى بطل العالم للموسم الحالي الهولندي ماكس فيرستابن في التجارب الثانية، وارتطم بحواف الحلبة، ولم يتمكن سوى من إنهاء التجارب في المركز الـ17، كما عانى جاك دوهان سائق «ألبين» في أحيان كثيرة وتعرض لانغلاق في الإطارات.

حلبة مرسى ياس
أبوظبي
بطولة العالم للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1
الفورمولا 1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا-1
جائزة الاتحاد للطيران الكبرى
جائزة أبوظبي الكبرى للفورمولا 1
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