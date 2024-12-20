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الرياضة

مدرب توتنهام يتحدث عن «التعليقات المسيئة»!

مدرب توتنهام يتحدث عن «التعليقات المسيئة»!
20 ديسمبر 2024 20:45

 
لندن (د ب أ)

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قال الأسترالي آنجي بوستيكوجلو، المدير الفني لتوتنهام، إنه لا يعترض على تحليل جيمي كاراجر لفريقه، لكنه يشعر بأن بعض التعليقات حوله من محللين لم يذكر اسمهم، كانت مسيئة.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية أن توتنهام، المثقل بالإصابات، أخذ خطوة هائلة باتجاه تحقيق أول لقب له منذ عام 2008، بعدما حقق فوزاً مثيراً على مانشستر يونايتد 4-3، في دور الثمانية ببطولة كأس الرابطة للمحترفين.
وقبل مواجهة ليفربول يوم الأحد المقبل ببطولة الدوري الإنجليزي، حصل بوستيكوجلو على مؤيد له، وهو منافسه في المباراة القادمة الهولندي أرني سلوت، مدرب ليفربول، والذي اعتبر نفسه واحداً من محبي أسلوب لعب مدرب توتنهام، مبدياً رغبته في أن يفوز الفريق بلقب الدوري الأوروبي.
وناقش بوستيكوجلو تفاصيل حول تحليل كاراجر وغيره، حينما سئل إذا ما كان يفضل الاستماع لحديث مدرب ليفربول أكثر من مدافعه السابق «كاراجر»، وضحك بوستيكوجلو قائلاً: «جيمي كاراجر، يمكنك ذكر اسمه سيستمتع كثيرا بذلك».
وأضاف: «الناس يخبروني أنه يحبني، وهذا أمر جيد، لقد قالوا لي هل سمعت ما قاله؟ إنه يحبك شخصاً، لذلك فهذا أمر مهم بالنسبة لي».
وتابع مدرب توتنهام: «كل ذلك صحيح، لكنني لا احتاج إلى تصديق من أي شخص لأقوم بعملي، سواء كنت تتفق مع طريقتي أو لا، في كل الحالات هذا صحيح، وليس لدي مشكلة في ذلك».
وأوضح: «أحب حقيقة أن الناس يتحدثون عنا وعن مبارياتنا ويحللونها، أعتقد أن ذلك مهم بالنسبة للنادي، وأفضل ذلك عن أن نكون مجهولين ولا أحد يتحدث عنا، أو نكتفي بأن نحاول التواجد فقط».

الدوري الإنجليزي
البريميرليج
توتنهام
ليفربول
آنجي بوستيكوجلو
أرني سلوت
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