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الرياضة

الأهلي يستعرض أمام بلوزداد في «أبطال أفريقيا»

الأهلي يستعرض أمام بلوزداد في «أبطال أفريقيا»
22 ديسمبر 2024 22:20

 
القاهرة (د ب أ)

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كشر الأهلي المصري عن أنيابه، وأعلن عودته بقوة للساحة القارية، من أجل الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال أفريقيا، الذي تُوج به 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة، عقب فوزه الكاسح 6-1 على ضيفه شباب بلوزداد الجزائري، في الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.
وتأخر الأهلي بهدف مباغت حمل توقيع أيمن محيوص في الدقيقة 21، مستغلاً هفوة من محمد الشناوي حارس الأهلي، قبل أن ينتفض نادي القرن في أفريقيا، الذي أدرك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول عن طريق نجمه الفلسطيني وسام أبوعلي.
وفي الشوط الثاني، أضاف وسام أبوعلي الهدف الثاني للأهلي في الدقيقة 51، من ركلة حرة مباشرة نفذها بطريقة رائعة، قبل أن يضيف حسين الشحات الهدف الثالث في الدقيقة 56، من متابعة لتسديدة من أبوعلي.
ونصب وسام أبو علي نفسه بطلاً للقاء، عقب إحرازه الهدف الرابع للأهلي وهدفه الشخصي الثالث في الدقيقة 84، واستغل الأهلي حالة الانهيار التي عانى منها لاعبو شباب بلوزداد، ليضيف بيرسي تاو الهدف الخامس في الدقيقة 86، بينما اختتم إمام عاشور مهرجان الأهداف الحمراء، بإحرازه الهدف السادس في الدقيقة الرابعة من الوقت الضائع.
ويأتي هذا الفوز الساحق، ليصالح الأهلي جماهيره التي شعرت بالإحباط عقب فشله في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية «كأس إنتر كونتيننتال»، بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة. وارتفع رصيد الأهلي، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات الفوز بدوري أبطال أفريقيا برصيد 12 لقباً، إلى 7 نقاط، ليتربع على القمة بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.
في المقابل، تجمد رصيد شباب بلوزداد، الذي تكبد خسارته الثانية في المسابقة، عند 3 نقاط في المركز الثالث، بفارق نقطتين أمام ستاد أبيدجان الإيفواري «متذيل الترتيب».
يذكر أن متصدر ووصيف المجموعة فقط سوف يتأهلان لدور الثمانية بالبطولة، الذي يقام بنظام الأدوار الإقصائية.

دوري أبطال أفريقيا
الأهلي المصري
نادي شباب بلوزداد
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