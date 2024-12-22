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الرياضة

محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويض

محمد الشرقي يشهد بطولة الفجيرة للترويض
22 ديسمبر 2024 22:50

 
الفجيرة (وام)

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أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أهمية بطولات الفروسية، وتنوعها في تعزيز قطاع الرياضات التراثية، واستقطاب الفرسان للتنافس في منصاتها على أرفع الألقاب.
جاء ذلك خلال حضور سموه، جانباً من منافسات بطولة الفجيرة للترويض «الدريساج» في ميدان قلعة الفجيرة، يرافقه أنجاله الشيخ حمد بن محمد الشرقي، والشيخ راشد بن محمد الشرقي، والشيخة عائشة بنت محمد الشرقي.
ونوه سموه باهتمام إمارة الفجيرة، انطلاقاً من توجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى، حاكم الفجيرة، بنشر الموروث الثقافي لدولة الإمارات، عبر ما تمثله الخيل من مكانة ورمزية مهمة في التراث العربي، ومواكبة رؤية الدولة في تعزيز الهوية الوطنية والعربية في نفوس الأجيال.
وشهدت البطولة التي تألفت من 9 أشواط مشاركة 60 فارساً وفارسة من مختلف أندية وإسطبلات الفروسية بالدولة، وتميزت بمنافسات مثيرة بين الفرسان الذين قدموا مستويات رائعة.
وكرم سموه الأوائل في الأشواط الصباحية، وهم نيكولا رايت التي أحرزت المركز الأول في شوط المبتدئين «جونيور» على صهوة «لوسيك» لمركز الإمارات للفروسية وحققت 163 نقطة، والإماراتية شمسة المهيري على صهوة «كويتسشويف أليكترا» من إسطبلات الشراع، التي أحرزت المركز الأول في شوط المبتدئين من الناشئين «جونيور»، وحققت 167 نقطة، ونيكولا رايت على صهوة «أوفيلا» التي تصدرت شوط المبتدئين من الناشئين «سينيور» وسجلت 173 نقطة، وجيليان بوسكولو على صهوة «نيكست تايم» من نادي الحبتور للبولو، بطلة شوط فئة المبتدئين المتقدم، وسجلت 185 نقطة.
وشهدت الفترة المسائية 4 أشواط، برز خلالها فارس منتخب الإمارات في الترويض المخضرم علي الجهوري الذي تُوج بلقب «الجائزة الكبرى» على صهوة الجواد «داندي ال» من إسطبلات الوثبة، وسجل 216 نقطة.
وكان الجهوري قد تُوج أيضاً بلقب فئة المحترفين على صهوة «هيرانو» لإسطبلات الوثبة وسجل 213 نقطة.
وشهدت بقية الأشواط تألق الفارسة كارولين تودلر التي أحرزت المركز الأول خلال شوط الناشئين، على صهوة «فابيولا» من نادي دبي للبولو والفروسية، وسجلت 205 نقاط، ثم عادت سريعاً من خلال شوط فئة الناشئين المتقدم، لتحرز الصدارة أيضاً على الجواد نفسه، وتسجل 235 نقطة هذه المرة.

الإمارات
الفجيرة
محمد الشرقي
الفروسية
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