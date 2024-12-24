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الرياضة

كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير

كأس دبي الفضية للبولو تنطلق 16 يناير
24 ديسمبر 2024 15:30

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    دبي (الاتحاد)


    وجه محمد الحبتور، رئيس اتحاد البولو، الشكر إلى سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت للفروسية والبولو، وإلى سمو الشيخة ميثاء بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة فريق الإمارات للبولو، لدعمهما للعبة البولو، وحرص سموهما على تعزيز مكانة اللعبة والمشاركة في كأسي دبي الفضية والذهبية والإسهام في إنجاحهما كل عام، باعتبارهما أقوى بطولات البولو بالمنطقة العربية والشرق الأوسط، والتي يصل الهانديكاب فيها إلى 20 جولاً.
    وتنطلق كأس دبي الفضية 16 يناير المقبل وتستمر حتى الأول من فبراير، فيما تقام بطولة كاس دبي الذهبية خلال الفترة من الخامس وحتى الثاني والعشرين من فبراير، وتم الإعلان عن المشاركة المشاركة في الكأس الفضية.

    ووجه محمد الحبتور الشكر إلى مجموعة الحبتور ونادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية على ما يقدمانه من جهود لإنجاح النشاط بشكل عام، وسلسلة بطولات كأس دبي الذهبية على وجه الخصوص، وقال: كأس دبي الفضية تحظى بمشاركة خمسة فرق هي الإمارات وغنتوت والحبتور وبنجاش والذئاب، بينما يشارك في كأس دبي الذهبية ستة فرق هي الفرق الخمسة إلى جانب فريق «جيهان جيري».
    ووجه الحبتور الدعوة إلى عشاق ومحبي البولو بالإمارات للحضور، منوهاً إلى أن هناك العديد من الفعاليات والمفاجآت المصاحبة للكأسين ستكون في انتظارهم، حيث تم تخصيص منطقة لألعاب الأطفال ومنطقة للسوق التجاري والفني، هذا إلى جانب ما تقدمه شركة إيفزا الراعية لموسم البولو بنادي ومنتجع الحبتور للبولو والفروسية من هدايا وعروض فنية وأكروباتية كل يوم سبت.

 

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