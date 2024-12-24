البايرن وموسيالا.. «مفاوضات السحلفاة» و«طابور الانتظار»



أنور إبراهيم (القاهرة)

كشفت شبكة سكاي سبورتس النقاب عن أن النجم جمال موسيالا «21 عاماً» مهاجم بايرن ميونيخ لم يتوصل بعد إلى اتفاق نهائي مع ناديه لتجديد عقده، في الوقت الذي يقف فيه «طابور طويل» من الأندية الأوروبية انتظاراً لما تسفر عنه نتيجة مفاوضاته مع «البافاري».

وقالت الشبكة إنه لا تزال هناك خلافات على عدد من النقاط أهمها زيادة الراتب ومدة العقد وتخصيص بند يتيح للاعب الرحيل بمقابل معقول غير مغالى فيه، ليضمن إمكانية المغادرة خلال مدة العقد إذا ما وجد فرصة أفضل في مكان آخر.

وأضافت سكاي سبورتس أن اللاعب ركز كثيراً على هذه النقطة الأخيرة حتى يضمن حرية التحرك فيما يتعلق بالمستقبل، وإن كانت الدوائر القريبة من اللاعب تؤكد أنه يميل أكثر للاستمرار مع البايرن، حيث يطمح إلى أن يكون «الواجهة» الرئيسية للنادي ونجمه الأول.

وفي الوقت الذي تسير فيه المفاوضات بين الطرفين كـ«السلحفاة»، تراقب أندية أوروبية كبيرة الموقف عن قرب، وفي مقدمتها برشلونة وريال مدريد ومانشستر سيتي، غير أن الريال يدرك أن البايرن سيطلب رقماً كبيراً في حالة فشله في إقناع اللاعب بالبقاء في «أليانزأرينا»، إذ أن القيمة السوقية لموسيالا تبلغ 140 مليون يورو، ولا يوجد شرط جزائي في عقده، ما قد يدفع الريال إلى التخلي عن الصفقة.

أما برشلونة فمشكلته أكبر بسبب أوضاعه المالية الصعبة، رغم أن اللاعب كشف في حديث سابق له أنه شديد الإعجاب بالبارسا وأنه عندما كان صبياً صغيراً، كان يرتدي قميص ليونيل ميسي وأحياناً نيمار، ولكن ميسي كان هو بطله ولاعبه المفضل، وبرشلونة هو النادي الذي يشجعه ويفضله على كل الآخرين. وإن دل هذا التصريح على شيء فإنما يدل على مدى التأثير الذي كان يحدثه برشلونة في عصره الذهبي، ما دفع بعض المراقبين إلى القول بأن ذلك قد يكون مؤشراً على اختيار جمال موسيالا للبارسا في المستقبل إذا سنحت له الفرصة.

وذكر موقع جول العالمي بنسخته الفرنسية أن البايرن لا يريد أن تنتهي مفاوضاته مع موسيالا نهاية سلبية، كما حدث مع الظهير الكندي ألفونسو ديفيز الذي ربما يقترب من ريال مدريد، ولهذا يخشى البايرن تكرار مثل هذا الموقف مع موسيالا، ما دفع إدارة النادي إلى تكثيف جهودها من أجل تأمين «فتاه الذهبي»، ولكن حتى الآن لا يزال «اختبار القوى» بين الطرفين مستمراً، وإن كانت رغبة الجانبين الأولى تتمثل في التوصل إلى «صيغة حل وسط» يرضي كليهما.