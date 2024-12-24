مباشر.. لحظة بلحظة تابع مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في كأس الخليج

الكويت (الاتحاد)

لحظة بلحظة نضعكم في قلب الحدث لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي في الجولة الثانية لـ «خليجي 26» التي يستضيفها «وطن النهار».. ننقل لكم تفاصيل اللقاء مع الصور وأبرز الأحداث.. كونوا معنا لتكونوا في قلب الحدث.





الدقيقة الأولى

انطلقت المباراة الآن وسط بداية قوية من الفريقين سعيا لخطف هدف مبكر

الدقيقة 5

كايو كانيدو يفتتح التسجيل لمنتخبنا الوطني من متابعة لعرضية حارب عبد الله في الدقيقة 5



الدقيقة 14

ليما يسدد كرة قوية في مرمى الكويت تتحول إلى ركلة ركنية شكلت خطوة مرة أخرى على الأزرق الكويتي.







الدقيقة 16

محمد دحام يعادل النتيجة لصالح الكويت أمام منتخبنا الوطني في الدقيقة 16 مستغلاً خطأ فردياً من المدافع خليفة الحمادي.





الدقيقة 30

النتيجة لاتزال تعادل المنتخبين بهدف لكل مع سيطرة إماراتية على مجريات اللعب وتركيز الكويت على الهجمات المرتدة.