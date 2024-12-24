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الرياضة

مباشر.. لحظة بلحظة تابع مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في كأس الخليج

مباشر.. لحظة بلحظة تابع مباراة منتخب الإمارات مع الكويت في كأس الخليج
24 ديسمبر 2024 21:31

الكويت (الاتحاد)
لحظة بلحظة نضعكم في قلب الحدث لمتابعة مباراة منتخبنا الوطني مع نظيره الكويتي في الجولة الثانية لـ «خليجي 26» التي يستضيفها «وطن النهار».. ننقل لكم تفاصيل اللقاء مع الصور وأبرز الأحداث.. كونوا معنا لتكونوا في قلب الحدث.

  •  

الدقيقة الأولى

انطلقت المباراة الآن وسط بداية قوية من الفريقين سعيا لخطف هدف مبكر

الدقيقة 5

كايو كانيدو يفتتح التسجيل لمنتخبنا الوطني من متابعة لعرضية حارب عبد الله في الدقيقة 5 

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خليجي 26
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    الدقيقة 14
    ليما يسدد كرة قوية في مرمى الكويت تتحول إلى ركلة ركنية شكلت خطوة مرة أخرى على الأزرق الكويتي.

الدقيقة 16

محمد دحام يعادل النتيجة لصالح الكويت أمام منتخبنا الوطني في الدقيقة 16 مستغلاً خطأ فردياً من المدافع خليفة الحمادي.

الدقيقة 30

النتيجة لاتزال تعادل المنتخبين بهدف لكل مع سيطرة إماراتية على مجريات اللعب وتركيز الكويت على الهجمات المرتدة.

منتخب الإمارات
الأبيض
منتخب الكويت لكرة القدم
خليجي 26
منتخب السعودية
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