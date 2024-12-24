«العُماني» يهزم «القطري» بهدفي «الصبحي»

الكويت (الاتحاد)

حقق المنتخب العُماني فوزه الأول في بطولة «خليجي 26»، بالانتصار على المنتخب القطري 2-1 في المباراة التي جمعتهما في افتتاح منافسات الجولة الثانية للمجموعة الأولى.

رفع «الأحمر العُماني» رصيده إلى 4 نقاط، فيما توقف رصيد قطر عند نقطة واحدة، ويتبقى لكل منتخب مباراة واحدة في الدور الأول، حيث يلتقي عُمان مع الإمارات، فيما يواجه قطر، الكويت صاحب الأرض والجمهور الجمعة المقبل.

تقدم المعز علي للمنتخب القطري بهدف مبكر عند الدقيقة الثانية من مجهود فردي ومهارة كبيرة، فيما تعادل عصام الصبحي من ضربة جزاء في الدقيقة 20، ثم سجل اللاعب نفسه هدف فوز عُمان عند الدقيقة 52، ليعزز موقعه في صدارة هدافي خليجي 26 برصيد ثلاثة أهداف.

جاءت المباراة متوسطة في الشوط الأول، وكان منتخب عُمان هو الأفضل، في حين عدل المنتخب القطري وضعه وتحسن أداؤه بشكل كبير وأهدر لاعبوه أكثر من فرصة محققة لتسجيل التعادل، لكن القائم حال دون ذلك في أبرز فرص قطر، عندما تصدت لكرة عبد الرحمن فهمي بالدقيقة 86، لينتهي اللقاء بفوز عُمان بهدفين مقابل هدف واحد.