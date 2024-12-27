العين يُتوج بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الفائزين بجوائز «دبي جلوب سوكر» في دورتها الــ15، والتي أقيمت بالتزامن مع الدورة الـ 19 من «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي سنوياً بمشاركة النجوم وصناع القرار في كرة القدم العالمية.

وسلَّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نجم ريال مدريد البرازيلي فينيسيوس جونيور جائزة أفضل لاعب في العالم، كما ذهبت جائزة أفضل مدرب في العالم إلى الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد، كما سلَّم سمو رئيس مجلس دبي الرياضي النجم البرتغالي ولاعب النصر السعودي كريستيانو رونالدو جائزتي أفضل لاعب في الشرق الأوسط والهداف التاريخي لكرة القدم العالمية.

ونال جناح ريال مدريد ومنتخب البرازيل فينيسيوس جونيور جائزة أفضل مهاجم، وحصل زميله في ريال مدريد، الإنجليزي جود بيلينجهام، على جائزة أفضل لاعب وسط، وكذلك جائزة أفضل مهاجم، كما حاز نجم برشلونة، الشاب لامين يامال، جائزة أفضل لاعب صاعد.

حضر فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجائزة دبي جلوب سوكر التي أقيمت في منتجع أتلانتس النخلة، خلفان بلهول، نائب رئيس مجلس دبي الرياضي، الذي شارك في تكريم عدد من الفائزين، كما حضر الحدث عدد من الشخصيات الرياضية وأعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي، وعدد من العاملين في أندية الدولة.

وانطلق الحدث بجلسة حوارية حملت عنوان «مواهب كرة القدم» وتحدث فيها اللاعبون النجوم كرستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال والنصر السعودي، وحارس مرمى ريال مدريد، البلجيكي كورتوا، حيث تحدثا عن أهمية الاكتشاف المبكر للمواهب والعمل على استقطابها وتطويرها، وأدوار جميع أعضاء منظومة كرة القدم في هذه المهمة التي تلعب دوراً حاسماً في تعزيز مكانة كرة القدم وتطوير الموهوبين فيها.

وأعقبت الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن «مؤتمر دبي الرياضي الدولي» توزيع جوائز دبي جلوب سوكر على العديد من نجوم كرة القدم للسيدات والرجال وأصحاب المسيرة الاحترافية الناجحة، حيث فاز نادي العين الإماراتي بجائزة أفضل نادٍ في الشرق الأوسط، وتسلم الجائزة محمد إبراهيم المحمود، عضو مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم، فيما أحرز مدرب الهلال السعودي جورجي جيسوس جائزة أفضل مدرب في الشرق الأوسط.

وشهد الحفل تكريم النجوم الفائزين بفئة أفضل مسيرة لاعب، وهم أليساندرو ديل بييرو، أسطورة المنتخب الإيطالي ويوفنتوس، ونيمار جونيور، نجم المنتخب البرازيلي والهلال السعودي، وريو فرديناند، نجم دفاع مانشستر يونايتد وإنجلترا السابق، تيبو كورتوا، حارس بلجيكا وريال مدريد، وحصد ريال مدريد جائزة أفضل نادٍ للرجال، كما حصل رئيسه فلورنتينو بيريز، على جائزة أفضل رئيس نادٍ، فيما فاز برشلونة بجائزة أفضل نادٍ للسيدات.

وفي الفئات الأخرى، حصلت أيتانا بونماتي، اللاعبة البارزة من برشلونة والمنتخب الإسباني، على جائزة أفضل لاعبة، وحصل خورخي مينديز، على جائزة أفضل وكيل لاعبين، وحصل هوجو فيانا، من نادي سبورتنغ لشبونة، على جائزة أفضل مدير رياضي، وحصل أولمبياكوس اليوناني على جائزة أفضل نادٍ متطور.