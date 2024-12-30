رينارد: الجيل السعودي الحالي «رائع» وهدفه لقب كأس الخليج

الكويت (الاتحاد)

أثنى هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي على الجيل الحالي لـ«الأخضر»، مؤكداً أن الجميع سيتذكره، وذلك قبل مواجهة عُمان غداً الثلاثاء في نصف نهائي «خليجي 26».

وأضاف: «نحن في المكان الذي نود أن نوجد به وهو نصف النهائي، لا شك أنها مباراة صعبة، ويجب علينا التركيز وأن نكون جاهزين للمباراة».

وأضاف: «أشكر الجمهور السعودي الذي حضر بشكل كبير، ولم أكن أتوقع كل هذه الأعداد، والتي كانت سبباً كبيراً في الفوز، ونحن نسعى ونعمل لإسعادهم».

وتابع: «عبدالله الحمدان أدى مباراة رائعة ضد العراق، لكن لا ننسى العمل الجماعي للفريق، كذلك عون السلولي، وسعداء بعودة مروان الصحفي وهو جاهز للمباراة وسأقرر إذا كان سيبدأ أم لا».

وواصل: «انطلاقتنا في القوة الدفاعية كانت في الشوط الثاني ضد العراق، وخاصة في الضغط المتواصل من المنافس، وهو ما أثبت كفاءة دفاعنا، أما تسجيل الأهداف فهو الأمر الصعب في كرة القدم، لكنني واثق الآن من جميع اللاعبين لتحسين مستوى الفريق للأفضل، حيث نحاول أن نفرض أسلوبنا في المباريات، ويجب أن نتحسن أكثر وأكثر، وفي هذه البطولة يجب أن يكون المستوى تصاعدياً، بحيث يصبح أقوى من المباراة التي سبقتها».

واختتم: «هذا الجيل من اللاعبين السعوديين الحاليين رائع، والجميع سيتذكرهم، وهم يسعون لتحقيق كأس الخليج، والجميع كان يعلم أن سالم الدوسري لا يمكنه خوض منافسات البطولة، لكن كانت رسالة رائعة منه بعد الإصرار على المشاركة، وأعطى ذلك حافزاً كبيراً للمجموعة».