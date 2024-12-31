جاري نيفيل: مانشستر يونايتد أسوأ نادٍ كرة القدم في إنجلترا!!



أنور إبراهيم (القاهرة)

تؤكد الهزيمة الأخيرة التي مُني بها مانشستر يونايتد على ملعبه «أولد ترافورد» صفر-2 أمام نيوكاسل يونايتد في الجولة 19 للدوري الإنجليزي «البريميرلج»، الصعوبات التي يعانيها «الشياطين الحمر» تحت قيادة البرتغالي روبن أموريم المديرالفني الجديد، إذ دخل مرمى الفريق في ديسمبروحده رقماً «تاريخياً» من الأهداف، و5 هزائم في مسابقة الدوري.

وذكرت شبكة راديو وتلفزيون مونت كارلو سبورت أن اليونايتد اختتم 2024 بنهاية درامية مأساوية، ولم يفلح المدرب الجديد في إنقاذه منها، إذ تلقت شباك الفريق 18هدفاً في آخر 9 مباريات لعبها في ديسمبر.

وذكرت مؤسسة «أوبتا» للإحصائيات والأرقام القياسية، أن ديسمبر هو أسوأ شهر بالنسبة لليونايتد من ناحية دفاعه، منذ أكثرمن 60 عاماً، وتحديداً من مارس 1964.

وقالت شبكة مونت كارلو سبورت، إن ما حدث، خلال ديسمبر، يؤكد الصعوبات التي يواجهها أموريم منذ وصوله بديلاً للهولندي إيريك تن هاج، المدير الفني السابق الذي تم توجيه الشكر إليه في منتصف نوفمبرالماضي. بالمناسبة.. أموريم «39عاماً» لم يحصل إلا على 7 نقاط فقط من 21 نقطة ممكنة في «البريميرليج»، رغم أنه حقق الكثيرمن الإنجازات مع فريقه السابق سبورتنج لشبونة البرتغالي.

خسر أموريم من أرسنال صفر-2 ونوتنجهام فورست 2-3، وبورنموث صفر-3 وولفرهامبتون صفر-2، وأخيراً نيوكاسل صفر-2. وخلال 11 مباراة، لم يستطع المدرب البرتغالي الفوز إلا في 4 مباريات، بينما خسر6 مباريات وتعادل في مباراة، بمختلف المسابقات التي لعبها اليونايتد «الدوري المحلي، وكأس الرابطة الإنجليزية، والدوري الأوروبي».

وبخلاف النتائج السيئة، لم يكن أداء اللاعبين على المستوى المرجو، لدرجة دفعت جاري نيفيل مذيع سكاي سبورتس، وأحد نجوم اليونايتد القدامى إلى أن يقول بين شوطي مباراة نيوكاسل: نحن نشاهد أسوأ نادٍ في كرة القدم بالبلاد على مستوى مختلف الدرجات.

ويحتل اليونايتد حالياً المركز 14في «البريميرليج» بفارق 23 نقطة عن المتصدر ليفربول، وبفارق 7 نقاط عن منطقة الخطروالهبوط، ولهذا دعت شبكة مونت كارلو سبورت أموريم ولاعبيه إلى العودة سريعاً وتطوير أدائهم وتحسين نتائجهم، حتى يخرجوا من الأزمة، خاصة أن جدول المباريات يُخبئ لهم مواجهتين من «العيارالثقيل»، الأولى في «أولد ترافورد» أمام ليفربول في الدوري الأحد القادم، والثانية على ملعب ستاد الإمارات أمام أرسنال في كأس إنجلترا يوم 12 يناير القادم.



