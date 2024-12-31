مدرب مانشستر يونايتد: معنويات الفريق منخفضة جداً ونحن في معركة البقاء



لندن (أ ف ب)

أقر المدرب البرتغالي الجديد لمانشستر يونايتد روبن أموريم بأن فريقه بات الآن في معركة من أجل البقاء في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وتجنب الهبوط لأول مرة منذ موسم 1973-1974، وذلك بعد السقوط أمام نيوكاسل 0-2 الاثنين في المرحلة التاسعة عشرة.

ولم يتغير أي شيء بالنسبة ليونايتد، رغم استبداله المدرب الهولندي إريك تن هاج بأموريم، إذ مني بهزيمة رابعة توالياً وأولى في معقله أمام نيوكاسل على صعيد الدوري منذ ديسمبر 2013 (0-1)، وجاءت بهدفين نظيفين.

وخاض يونايتد اللقاء على خلفية خروج من ربع نهائي كأس الرابطة بخسارته أمام مضيفه توتنهام 3-4، ثم السقوط على أرضه أمام بورتموث بثلاثية نظيفة، وعلى ملعب ولفرهامبتون 0-2 في المرحلتين الماضيتين.

ومني يونايتد بهزيمته السادسة في مباراته الحادية عشرة في جميع المسابقات بقيادة مدرب سبورتينغ السابق، والتاسعة بالمجمل في الدوري، ليتجمد رصيده عند 22 نقطة في المركز الرابع عشر.

بالنسبة لأموريم الواقع «واضح حقاً، بالتالي علينا القتال» من أجل البقاء في الدوري الممتاز، مشدداً «علينا أن نكون واضحين مع جماهيرنا. علينا أن نغير شيئاً، وهذا الموسم سيكون صعباً حقاً على الجميع. يمكن أن يجعلنا أقوى وعلينا أن نقاتل. أنا قلق حقاً. إذا نظرت إلى الدوري، فهو صعب جداً، وكل فريق لديه إمكانية الفوز بالمباريات. يجب أن نكون صادقين مع جماهيرنا، وخاصة لاعبينا. سنقاتل من أجل حياتنا».

ورأى «إنها لحظة صعبة حقاً، إحدى أصعب اللحظات في تاريخ مانشستر يونايتد، وعلينا تقبل خسارة أخرى أمام مشجعينا. نيوكاسل كان أفضل. لقد تلقينا هدفين، وفي هذه اللحظة، بات من الصعب أن نغير النتيجة. إنها لحظة صعبة جداً بالنسبة للجميع، لذلك، يتعين علينا الاستمرار في القيام بعملنا. لا توجد طريقة أخرى».

وشدد «علينا أن نقاتل في المباراة القادمة» التي ستكون شاقة جداً بما أنها تجمع يونايتد بغريمه ليفربول المتصدر على ملعب الأخير الأحد المقبل، قبل أن يحل بعدها بأسبوع على أرسنال في الدور الثالث من مسابقة الكأس.

ولدى سؤاله عن معنويات الفريق، أجاب بصراحة أنها منخفضة «نعم، يمكنك أن تشعر بذلك في كل يوم. هذا أمر سيئ بالطبع، لكن من الجيد أنهم يشعرون بهذا. يجب أن نفهم أننا في لحظة صعبة جداً. من الصعب عليهم حقاً، في بعض الأحيان على أرض الملعب، أن يتعرضوا لهذه الخسائر لكن يجب أن نستمر. لا توجد طريقة أخرى. علينا أن نعمل بجد، وأن نستعد للمباريات القادمة».