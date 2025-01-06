كأس السوبر الإيطالي.. إنتر وميلان في سباق «التتويج التاريخي»

معتز الشامي (أبوظبي)

يتجدد الصراع بين ميلان وإنتر ميلان مساء اليوم، عندما يلتقيان في مباراة «ديربي» من طراز رفيع، بحثاً عن الفوز بلقب كأس السوبر الإيطالي، في العاصمة السعودية، الرياض، حيث ستكون هذه هي المرة الثالثة التي يتواجه فيها ميلان وإنتر في نهائي السوبر، إذ انقسم الرقم القياسي الحالي إلى فوز واحد لكل منهما.

ويدخل إنتر المباراة باحثاً عن تعزيز هيمنته على البطولة، بعد فوزه بكأس السوبر الإيطالية في الأعوام الثلاثة الماضية، بما في ذلك اثنتان في الرياض، ويسعى لتسجيل رقم تاريخي بالفوز باللقب الرابع على التوالي، بينما يحاول ميلان إنهاء صيامه عن الألقاب وإحباط مسيرة إنتر الرائعة.

وضمن إنتر مكانه في النهائي بفوزه 2-0 على أتالانتا، يوم الخميس، بفضل هدفين من دينزل دومفريز، بينما تأهل ميلان إلى المباراة النهائية، بعد فوزه على يوفنتوس 2-1 في الدور نصف النهائي.

ومنحت نجاحات إنتر السابقة في الرياض أفضلية في البطولة، لكن ميلان سيكون أمام تحدٍ كبير لتغيير السيناريو والحصول على كأس السوبر للمرة الأولى منذ عام 2016.

واجه ميلان غريمه الإنتر 224 مرة في تاريخه، وكان يوفنتوس هو الفريق الوحيد الذي لعب أكثر معه، ويملك «النصف الأزرق» من المدينة سجلاً أفضل بـ 85 انتصاراً، بينما فاز «الجانب الأحمر» 72 مرة، وكان هناك 67 تعادلاً.

والتقى ميلان مع إنتر بالفعل في الدوري هذا الموسم، وحسم ميلان المواجهة، ولكن حال فوز ميلان سيرفع لقبه الكبير الخمسين كنادٍ، بينما إذا فاز الإنتر فإنه سيقلص الفجوة بشكل أكبر بعد الطفرة الأخيرة في عدد الألقاب.

أرقام

- يتواجه الإنتر وميلان للمرة الثالثة في كأس السوبر الإيطالي؛ وفي المواجهتين السابقتين، فاز كل فريق مرة واحدة (2-1 للميلان في نسخة 2011 و3-0 للإنتر في نسخة 2022).

- فاز ميلان في مباراته الأخيرة ضد إنتر في جميع المسابقات (2-1 في سبتمبر)؛ يمكن للروسونيري تأمين انتصارين متتاليين على الأقل على النيراتزوري للمرة الأولى منذ الفترة بين نوفمبر 2010 وأغسطس 2011 (سلسلة من 3 انتصارات، كان آخرها أيضاً الفوز 2-1 في كأس السوبر الإيطالي).

- يخوض كل من إنتر وميلان نهائي كأس السوبر الإيطالي الثالث عشر في تاريخهما، فقط يوفنتوس لديه عدد أكبر (17)، إضافة إلى ذلك، فاز يوفنتوس (9) مرات بهذه الكأس، وهو أكثر من النيراتزوري (8) والروسونيري (7).

- يمكن أن يصبح الإنتر أول فريق يفوز بـ4 ألقاب متتالية في نهائي كأس السوبر الإيطالي ليسجل اسمه بجدارة في سجلات البطولة بهذا الإنجاز؛ ويعد هو إلى جانب «النيراتزوري»، الفريق الوحيد الآخر الذي فاز بثلاثة ألقاب متتالية في البطولة هو منافسه ميلان (3 بين عامي 1992 و1994).

- لم يخسر ميلان في 12 من آخر 13 مباراة خاضها في جميع المسابقات (8 انتصارات و4 تعادلات)، وكانت هزيمته الوحيدة أمام أتالانتا في ديسمبر، بعد خسارته ثلاث من مبارياته الخمس السابقة و(فوزين).

- فاز إنتر بمبارياته الخمس الأخيرة دون أن يستقبل أي هدف في جميع المسابقات، بينما في مناسبة واحدة فقط حقق المزيد من الانتصارات على التوالي دون أن يستقبل أي هدف في تاريخه؛ وهي سلسلة من ستة انتصارات متتالية بين نوفمبر وديسمبر 2007 تحت قيادة روبرتو مانشيني.